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Почему власти мстят Ольге Хижинковой

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несколько слов к освобождению «Мисс Беларусь-2008».

Почему власти мстят Ольге Хижинковой

Фото TUT.BY

Новость об освобождении Ольги Хижинковой спустя 42 дня ареста стала, пожалуй, одной из самых светлых в это сумрачное и туманное воскресенье. Первые ее фото на свободе вряд ли смогут кого-то оставить равнодушным. Заметно уставшая, но не сломленная: «Я хочу тут жить».

— У меня здесь много друзей, я даже не представляла, насколько много, — призналась Ольга в первом интервью. И она права. Очень многие сегодня радуются за нее, словно за родного человека.

И в этом, пожалуй, кроется одна из главных причин особого отношения к ней со стороны тех, кто на шесть недель отправил ее в нечеловеческие условия и не смог отказать себе в сомнительном удовольствии в последний момент перебросить Ольгу в Жодино.

С ней поступали все эти недели подло, пытаясь максимально унизить, растоптать. И в этом кроется слабость и страх. Страх перед сильным человеком, который на первый взгляд кажется таким хрупким и беззащитным.

Подлость в отношении бросившего тебе вызов соперника, у которого несравнимо меньше шансов на успех, это не признак силы. Скорее, наоборот. Это как пинать упавшего, не способного ответить. Более того, это именно тот случай, когда бьющий с каждым ударом становится слабее.  

 
Теги: Новости
 
 
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Несколько слов к освобождению «Мисс Беларусь-2008».
 
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