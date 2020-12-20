Карбалевич: «Беларусь входит в 2021 год абсолютно расколотой»

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Политолог — об уменьшении масштаба протестов и углублении политического конфликта.





Акция протеста в Минске, 25 октября 2020 года. Фото AP

Валерий Карбалевич отмечает, что несколько воскресений подряд марши менее многолюдные, чем это было в августе, сентябре и октябре.

— Этому есть несколько причин: и зима, и COVID-19, и естественная усталость людей, — объясняет политолог в интервью Настоящему времени . — Потому что долгое время находиться в возбужденном революционизированном, политизированном состоянии очень сложно. И репрессии, конечно, влияют тоже, потому что их масштабы просто несопоставимы с какими-то другими странами.

Свыше 30 тысяч человек за это время прошли через тюрьмы, были задержаны. Все это, безусловно, влияет на масштаб протеста.

По мнению политолога, Беларусь входит в 2021 год абсолютно расколотой.

— Причем раскол этот углубляется. Многие говорили, что Беларусь уже не будет другой, что общество пришло в возбужденное состояние, загнать его обратно не удастся. Это правда. Но это не вся правда.

Дело в том, что и политический режим уже не может быть таким, как прежде, он тоже будет другим. Дело в том, что теми методами, которые Лукашенко использовал до начала избирательной кампании, удержать политическую власть ему уже невозможно. Для того чтобы удержать политическую власть, авторитарный режим должен быть уже гораздо более жестким, гораздо более репрессивным, чем это было прежде. Как говорил классик, верхи не могут управлять по-старому.

Поэтому что мы получаем на выходе? Мы получаем более жесткий политический режим и общество, которое пришло в движение, которое почувствовало вкус свободы. И это означает, что политический конфликт углубляется, и хорошего разрешения его в 2021 году я просто не вижу, — заключил Карбалевич.