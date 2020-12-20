Источник материала: Хартия'97

В Новополоцке после детского праздника задержали Деда Мороза 6 20.12.2020, 21:06

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Иллюстрационное фото

Идиотизму лукашистов нет предела.

В Новополоцке 20 декабря был детский праздник: у елки на площади Строителей собрались родители с детьми. Дедом Морозом был местный житель Владимир. Его основное место работы — на ТЭЦ, а в свободное время переодевается в «дедушку» и радует детей. Правда, этим воскресным вечером настроение у Владимира совсем не праздничное: его задержали, а через несколько часов отпустили. Кроме него после детского мероприятия в ГОВД оказался еще как минимум один человек — кандидат исторических наук, доцент Полоцкого государственного университета Виктор Якубов. Tut.by связался с участниками событий.



Иллюстративный снимок. Похожая шуба была у Деда Мороза Владимира. Фото: TUT.BY

Жена Виктора Якубова: «Попросили проверить»

По словам Юлии, жены Виктора Якубова, сам праздник удался: их семья хорошо погуляла, собралось много детей.

— Дзеду Марозу распавядалі вершыкі, ён раздаваў падаруначкі. Дзеці пабегалі, павадзілі карагоды, на самакатах вакол елкі пакаталіся, — описывает Юлия. — Елка ў нас ачэплена: вакол плошчы пастаўлена агароджа. Але яе кожны год ставяць у апошнія год пяць, можа быць. Зразумела, міліцыя — па два чалавекі — хадзіла, але ніякіх папярэджанняў не рабілі. Усё нармальна, спакойна.

Уже потом, когда семья Якубовых выходила из огражденной зоны, два милиционера попросили у Виктора документы. С собой их не было.

— Тады мужу прапанавалі праехаць для высвятлення асобы. Міліцыя шла менавіта да яго, каб затрымлівалі яшчэ кагосьці, я не бачыла. Я запытала, ці трэба ехаць мне: у мяне таксама не было пашпарту. Мне сказалі: «Не, забіраем толькі мужчынаў». Гучала так, быццам гэта ўсё было мэтанакіравана.

Через некоторое время на домашний телефон дозвонился Виктор. Он сообщил Юлии, что его продержат до шести вечера, то есть три часа, и отпустят.

— А праз паўгадзіны ён ужо набраў і сказаў, што да суда яго не адпусцяць, — добавляет женщина. — Таму што раніцай у нас на раёне быў ланцуг салідарнасці і, кшталту, мы там удзельнічалі. Толькі мы ў ім не ўдзельнічалі, былі дома.

Праздник был организован не городскими властями, а самими жителями города: они знали, что придет Дед Мороз, и приглашали друг друга.

Дед Мороз Владимир: «Вышел из продуктового — меня задержали»

Еще один задержанный в этот день — Владимир, который играл на празднике Деда Мороза. Его задержали не около елки, а гораздо позже. Мы связались с мужчиной — через несколько часов после задержания его отпустили. Владимир рассказал нам подробности случившегося:

— Когда я покинул елку, снял костюм Деда Мороза и сел в свою машину. Отъехал от площади, вышел в продуктовый магазин по пути домой. При выходе я был задержан и доставлен в Новополоцкое ГОВД.

Пока Владимир был в ГОВД, в машине его ждала жена (на празднике она была Снегурочкой). Во дворе ГОВД машину осмотрели и забрали по подозрению в угоне.

По словам мужчины, сотрудники ГОВД вели себя корректно, многие даже поражались произошедшему.

— Они просто выполняли приказ, который им дали. Спрашивали, кричал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунги не кричали — они пели песни, рассказывали стихи. Я угощал их сладостями, купленными с моих собственных средств, — подчеркивает Владимир. — В ГОВД проверили мою биографию, по всем протестным акциями, проходившим в ближайшее время. Я в них участия не принимал. Свою позицию по происходящему я им тоже выразил — матерным словом (в цензурной версии это звучит как «я в шоке». — Прим.). Они на это ответили: «Ну, вы знаете, в каком мы государстве живем».

Владимир замечает, что до этого считал всегда, что живет в нормальной стране. Сотрудники ГОВД пытались убедить мужчину, что происходящее на елке — акция. Он до сих пор убежден: это — праздник.

— Меня спросили, видел ли я БЧБ-флаги. Я сказал, что один дедушка с ним ходил. По-моему, уже не в первый раз я его замечал, но с чем он ходит — его личное дело, — добавляет Владимир. — Лозунги никто не кричал. Одним словом, это маразм.

В ГОВД «Дед Мороз» видел несколько задержанных. Их имена он не знает, были ли они именно на детском празднике — тоже.



Фото: tut.by

Владимир переодевается в Деда Мороза уже не первый год. Обычно он приезжает к родственникам и друзьям, которые его об этом просят:

— У меня много друзей и сослуживцев, которые просят меня зайти. Я всегда поздравляю детей с Новым годом в преддверии праздников. Хоть и не всегда получается из-за посменной работы: в будний день елку проводить смысла нет, детей на ней не будет. У меня самого внуки есть, дочки, племянников много. Детям надо нести праздник. В этом году это была моя личная инициатива.

Событиями в стране, считает мужчина, детям же, наоборот, наносят травму:

— В связи с этими событиями детям травмируют психику, страшно. И какое вырастет поколение? С недоверием ко всему? Это просто лично мое мнение. Портят и ломают детям праздник. Не так много светлых дней сейчас.

В УВД Витебского облисполкома не смогли оперативно прокомментировать этот случай. Мы добавим комментарий, когда его получим.

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