ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена

20.12.2020 21:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена

1
  • 20.12.2020, 21:02
  • 1,742
Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена

Фотофакт.

Социальная сеть Twitter начала сопровождать сообщения президента США Дональда Трампа о том, что следующим главой государства избран Джо Байдена, пишет The Verge.


Под сообщениями в личном аккаунте Трампа теперь появляется текст: «Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США».

Причем такой подписью сопровождаются не только последние твиты, но и более ранние сообщения Трампа, в которых он высказывал сомнения относительно результатов президентских выборов в США.

Напомним, что Трамп не признает свое поражение на выборах и предложил советникам ввести в штатах, где выиграл его оппонент с небольшим отрывом, военное положение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минская милиция сообщила о задержании около 100 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика