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Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена
Источник материала: Хартия'97
Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена
Фотофакт.
Социальная сеть Twitter начала сопровождать сообщения президента США Дональда Трампа о том, что следующим главой государства избран Джо Байдена,
Под сообщениями в личном аккаунте Трампа теперь появляется текст: «Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США».
Причем такой подписью сопровождаются не только последние твиты, но и более ранние сообщения Трампа, в которых он высказывал сомнения относительно результатов президентских выборов в США.
Напомним, что Трамп не признает свое поражение на выборах и предложил советникам ввести в штатах, где выиграл его оппонент с небольшим отрывом, военное положение.
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