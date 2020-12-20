Источник материала: Хартия'97

Жители Востока внушительной колонной прошлись по микрорайону 20.12.2020, 20:51

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Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Столица протестует целый день.

Сегодня, несмотря на то, что уже поздний вечер, и каратели объявили настоящую охоту на протестующих, жители Востока собрали очень большую колонну и прошли по дворам своего микрорайона.

Видео опубликовал телеграм-канал МКБ .

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