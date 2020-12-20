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Жители Востока внушительной колонной прошлись по микрорайону
Источник материала: Хартия'97
Жители Востока внушительной колонной прошлись по микрорайону
Столица протестует целый день.
Сегодня, несмотря на то, что уже поздний вечер, и каратели объявили настоящую охоту на протестующих, жители Востока собрали очень большую колонну и прошли по дворам своего микрорайона.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Столица протестует целый день.
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