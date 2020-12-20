ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители Гродно провели воскресную протестную акцию «по-партизански»

20.12.2020 21:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова») освобождены после проверки документов и «профилактической беседы», сообщила Харевич.

Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском».

Жители Гродно провели воскресную протестную акцию «по-партизански»

Гродненцы проводили протестные акции «по-партизански», гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов, кто-то — с бело-красно-белым флагом на сумке или на шапке. В центре города, на Советской улице, скандировали «Жыве Беларусь!». Улицу и одноименную площадь патрулировали милиционеры и омоновцы в форме и штатском.

По сведениям лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», задержали четырех местных жителей, среди них Андрей Янкович, который ранее выходил с частично выбритой головой и плакатом «Ненастаяшчы прэзідэнт», уличный музыкант Антон Силич.

 

Фото Pavel Kritchko

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова») освобождены после проверки документов и «профилактической...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запад и Сухарево объединились в одну колонну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика