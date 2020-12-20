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В Новополоцке после детского праздника милиция задержала Деда Мороза

20.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Новополоцке 20 декабря был детский праздник: у елки на площади Строителей собрались родители с детьми. Дедом Морозом был местный житель Владимир.

В Новополоцке после детского праздника милиция задержала Деда Мороза

Иллюстративный снимок. Похожая шуба была у Деда Мороза Владимира. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Его основное место работы — на ТЭЦ, а в свободное время переодевается в «дедушку» и радует детей.

Его задержали не около елки, а гораздо позже. Через несколько часов после задержания его отпустили.

Владимир рассказал TUT.BY подробности случившегося:

— Когда я покинул елку, снял костюм Деда Мороза и сел в свою машину. Отъехал от площади, вышел в продуктовый магазин по пути домой. При выходе я был задержан и доставлен в Новополоцкое ГОВД.

Пока Владимир был в ГОВД, в машине его ждала жена (на празднике она была Снегурочкой). Во дворе ГОВД машину осмотрели и забрали по подозрению в угоне.

По словам мужчины, сотрудники ГОВД вели себя корректно, многие даже поражались произошедшему.

— Они просто выполняли приказ, который им дали. Спрашивали, кричал ли я лозунги. Но я работал с детьми. Дети лозунги не кричали — они пели песни, рассказывали стихи. Я угощал их сладостями, купленными с моих собственных средств, — подчеркивает Владимир. — В ГОВД проверили мою биографию, по всем протестным акциями, проходившим в ближайшее время. Я в них участия не принимал. Свою позицию по происходящему я им тоже выразил — матерным словом (в цензурной версии это звучит как «я в шоке». — Прим. TUT.BY). Они на это ответили: «Ну, вы знаете, в каком мы государстве живем».

Владимир замечает, что до этого считал всегда, что живет в нормальной стране. Сотрудники ГОВД пытались убедить мужчину, что происходящее на елке — акция. Он до сих пор убежден: это — праздник.

— Меня спросили, видел ли я БЧБ-флаги. Я сказал, что один дедушка с ним ходил. По-моему, уже не в первый раз я его замечал, но с чем он ходит — его личное дело, — добавляет Владимир. — Лозунги никто не кричал. Одним словом, это маразм.

В РОВД «Дед Мороз» видел несколько задержанных. Их имена он не знает, были ли они именно на детском празднике — тоже.

В УВД Витебского облисполкома не смогли оперативно прокомментировать этот случай.

 
 
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