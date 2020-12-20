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В Киеве полицейский устроил пьяное ДТП и влетел в забор

20.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Киеве полицейский устроил пьяное ДТП и влетел в забор

Ночью 20 декабря в Киеве (Украина) нетрезвый полицейский за рулем машины Toyota врезался в припаркованный Mercedes, а после влетел в забор. Об этом информирует издание «Страна» со ссылкой на «Киев Оперативный».

Уточняется, что виновником ДТП стал капитан полиции. После аварии мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование и угрожал очевидцам. Также полицейский пытался утверждать, что рулем Toyota был не он.

Фото: «Киев Оперативный» 

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Ночью 20 декабря в Киеве (Украина) нетрезвый полицейский за рулем машины Toyota врезался в припаркованный Mercedes, а после влетел в забор. Об этом информирует издание...
 
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