Виталий Шкляров об Александре Лукашенко: Он невероятно умный и все понимает. Мне показалось, что мы одного поля люди

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко – лидер, который предпочитает не сглаживать углы, наоборот – действует прямо, четко, открыто. Как говорят, с поднятым забралом: и когда речь идет о внутренних делах (надо – и в «красной зоне» готов побывать), и во внешней политике. Казалось бы, практика двух десятилетий это подтверждает. Но есть те, кто этого не хочет замечать. И когда кто-то об этом скажет, начинается критика.

Очевидно, поэтому резонансным вышло интервью политтехнолога Виталия Шклярова, которое он дал радиостанции «Эхо Москвы». Ожидались подробности об ужасах заключения – в Беларуси Шкляров был задержан по обвинению в подготовке беспорядков. Но вышло по-другому: Шкляров рассказал о впечатлениях от пятичасового разговора в СИЗО с Президентом Лукашенко. И эти слова шли вразрез с ожиданиями. Он увидел сильного политика.

Такие наблюдения от человека, которого вполне можно считать оппонентом власти, вызывает ярость в оппозиции и особенно в виртуальных сетях.

Ведь такой отзыв разрушает и превращает в дым так долго и с трудом создающиеся мифы о глупости власти, её близорукости, некомпетентности, а также других разного рода недостатках, которыми щедро одаривают Лукашенко сетевые тролли. А дело всё в том, что речь не в личности, а в желании любыми средствами и неправдами захватить власть.

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