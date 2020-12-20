Жесткие законы и резолюция ООН. Как Европа борется с героизацией нацизма?

Источник материала: ОНТ

Одной из ключевых тем предстоящего Всебелорусского Народного Собрания будет поиск путей для укрепления нашего суверенитета. Но для этого необходимо четко понимать – что мы должны оберегать и защищать. Одной из таких основ должна стать память – о наших героях, о тех, кто боролся за справедливость, за мир и спокойствие. В этом году мы отмечали знаковый юбилей – 75 лет Великой Победы. Но сегодня, когда идет ожесточенная борьба не только за идеалы, но и за сознание людей, мы видим, как нам настойчиво предлагают поменять законы, власть, социальные ориентиры. А для этого в наши умы внедряют мысли: что победили фашизм не наши ветераны или то, что советские солдаты не лучше нацистов и другую фальшь с налетом демократии и либерализма. И очевидно, что здесь, на этом идеологическом фронте в прямом смысле пора держать оборону и выстраивать системную защиту по противодействию героизации нацизма. Эта проблема затрагивает не только постсоветский регион. В Европе также всерьез обеспокоены радикализацией общества и политики.

Несколько дней назад это видео появилось в испанских средствах массовой информации и спровоцировало настоящий скандал. На кадрах, снятых на мобильный телефон, группа молодых людей отдыхает с пивом в руках, что-то напевая на мотив русской «Катюши», то и дело демонстрируя так называемые нацистские приветствия.

При детальном разбирательстве выяснилось, что в кадре – бойцы десантной бригады, одного из элитных подразделений испанской армии, которые веселятся под современную рок-версию гимна солдат «Голубой дивизии», состоявшей из испанских добровольцев и сражавшихся во время Второй мировой войны на стороне Третьего Рейха. Чиновники из министерства обороны Испании попытались замять случившееся, отчитались о наказании троих командиров и усилении идеологической работы в подразделениях, намекая, что большинство парней на видео даже не до конца понимали, что показывают, под что пляшут и чем знаменит генералиссимус Франсиско Франко. В стране, которая 40 лет находилась в тисках фашисткой диктатуры, довольно остро реагируют на подобные факты.

Неделю назад испанская полиция разогнала митинг сторонников крайне правой партии «Голос». Поводом для запрещения митинга стали выкрики и нацистские приветствия. Вообще ультраправые группировки, которые сегодня часто скрывают в себе неонацистскую идеологию, находятся под постоянным присмотром европейских властей. В Австрии, Чехии, Словакии, Швеции и Швейцарии на законодательном уровне запрещена нацистская символика. Но в силу исторических событий самые строгие законы в мире в этом плане действуют в Германии. Образовательные, научные, журналистские или художественные цели – в остальных случаях за демонстрацию нацистских символов наказание до трёх лет тюрьмы, если это провоцирует ненависть к национальностям или религиям – до пяти. Нельзя безнаказанно вывесить плакат или флаг у себя в окне или даже разместить фотографию в интернете. Два года назад 45-летнего жителя Германии приговорили к трём месяцам тюрьмы всего лишь за фото на своей страницы человека с татуировкой в виде свастики. Достаточно жёсткие законы действуют и в России – только за размещение запрещённых символов в сети в соседней стране привлекают к ответственности по 100 человек в месяц. Всё это выливается в международную политику по недопустимости героизации нацизма.

На неделе в ООН была принята соответствующая резолюция – Документ получил название «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За резолюцию проголосовали 130 государств мира, против лишь два – США и Украина. Документ рекомендует странам принять меры и в законодательной области, и в сфере образования с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений. Те же требования касаются и символов нацизма. Очевидно, что работа в этом направлении в мире будет усилена.

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