Старинный орган и рождественская батлейка. История двух католических приходов, которые восхищают душевностью

Источник материала: ОНТ

Католические верующие сейчас в предвкушении одного из самых главных праздников в году – Рождества Христова. И в преддверии этого праздника мы решили побывать в главных католических святынях Пинска и Гродно, послушать звучание одного из самых старинных органов в нашей стране, который находится в Пинске. Возможно, эта музыка передаст вам волшебную атмосферу приближения этого праздника.

Вот уже 300 лет в самом старом костеле Пинска не стихает молитва. Адвент – время покаяния, чтобы с чистым сердцем встретить Рождественскую ночь. В этом году в храмах немноголюдно, из-за пандемии не все решаются прийти на святую мессу. От этого она не теряет своей силы, молятся, в том числе, чтобы страшное время поскорее закончилось.

Кафедральный костёл Внебовзятия Пресвятой Девы Марии поражает красотой. Построенный четыре столетия назад, видел разные времена: его грабили, закрывали и даже пытались взорвать, но каждый раз верующие вставали на защиту, не прекращая молиться. Старинный храм – это еще и символ безграничной веры.

Ксёндз Павел, настоятель Кафедрального костёла Внебовзятия Пресвятой Девы Марии (г. Пинск): «Он действовал, когда на протяжении десяти лет не было священника, с 44-го по 54-й, прихожане приходили, молились, платили налоги, отстаивали, как это обычно делалось, в склады, архивы. Это уже чудо».

С тех пор здесь практически ничего не изменилось – от напольной плитки до позолоты на алтарях. Душой костёла прихожане называют орган – один из самых больших и старинных в стране, звучит вот уже 185 лет. Величественную музыку создают 1500 трубок и 28 регистров.

На службы в уютный Францисканский костел в Гродно приходят целыми семьями уже без малого 400 лет. Храм – один из древнейших в регионе. Верующие вместе поют, молятся за мир и здоровье на всей земле, отсчитывая дни до момента, когда на небе зажжется звезда и в яслях рядом с Марией и Иосифом появится младенец Иисус. Пока в них лишь горстка конфет от добродушных детей.

Специально для верующих прямо в костеле собрали рождественскую батлейку. В этом году чуть раньше обычного, чтобы в это сложное время поводов для радости было больше, да и дети ждут. Механическая во Францисканском костеле Гродно – одна из самых больших – 10 квадратных метров. И самая старая в Беларуси – ей уже больше полувека. Сюжет классический – сцена рождения Христа. Герои – куклы ручной работы. Пастухи, волхвы, домашний скот – почти каждый движется. Иосиф и Дева Мария тоже.

Через такую игру 700 лет назад святой Франциск, создатель батлейки, пытался (и сумел) привлечь людей к вере. В ХХ веке его идею повторил настоятель Гродненского костела. Много лет батлейка в неисправном состоянии пролежала на чердаке. Сегодня она снова – главное украшение. Музыкальную часть до сих пор не восстановили. Но понемногу каждый год герои вновь учатся двигаться и славить рождение Христа. Ведь есть для кого это делать.

Предрождественская атмосфера царит во всех костелах страны: во дворах устанавливают вертепы, на службах звучат более радостные песнопения. А сегодня утром на еловом «венке Адвента», символизирующего жизнь, зажгли все четыре свечи – это значит, что праздник совсем рядом…

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