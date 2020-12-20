ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Канаде двое грабителей по ошибке вломились в чужой дом, извинились перед хозяевами и ушли

20.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Канаде двое грабителей по ошибке вломились в чужой дом, извинились перед хозяевами и ушли

В Канаде двое грабителей вломились в дом и потребовали у хозяев денег. Когда выяснилось, что они проникли не в то жилище, мужчины извинились и ушли. Необычную историю рассказала пресс-служба города Сарния.

Инцидент произошел 11 декабря. Жители Сарнии смотрели телевизор, когда услышали, как громко открывается их дверь. Хозяева пришли на звуки и наткнулись на вооруженных молотком мужчин. Те потребовали у жильцов деньги, заявляя, что они им за что-то якобы причитаются.

После объяснений грабители поняли, что ошиблись адресом. Они извинились перед хозяевами, предложили возместить ущерб и покинули дом.

Тем не менее, потревоженные жильцы обратились в полицию. Стражи порядка вскоре нашли нарушителей, ими оказались 27-летние Кэмерон Кеммис и Динис Смит. Мужчин обвинили во взломе с проникновением в чужое жилье, а также в нанесении ущерба в пять тысяч долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Канаде двое грабителей вломились в дом и потребовали у хозяев денег. Когда выяснилось, что они проникли не в то жилище, мужчины извинились и ушли. Необычную...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новополоцке после детского праздника милиция задержала Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика