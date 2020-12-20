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В Канаде двое грабителей по ошибке вломились в чужой дом, извинились перед хозяевами и ушли
Источник материала: ОНТ
В Канаде двое грабителей вломились в дом и потребовали у хозяев денег. Когда выяснилось, что они проникли не в то жилище, мужчины извинились и ушли. Необычную историю
Инцидент произошел 11 декабря. Жители Сарнии смотрели телевизор, когда услышали, как громко открывается их дверь. Хозяева пришли на звуки и наткнулись на вооруженных молотком мужчин. Те потребовали у жильцов деньги, заявляя, что они им за что-то якобы причитаются.
После объяснений грабители поняли, что ошиблись адресом. Они извинились перед хозяевами, предложили возместить ущерб и покинули дом.
Тем не менее, потревоженные жильцы обратились в полицию. Стражи порядка вскоре нашли нарушителей, ими оказались 27-летние Кэмерон Кеммис и Динис Смит. Мужчин обвинили во взломе с проникновением в чужое жилье, а также в нанесении ущерба в пять тысяч долларов.
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В Канаде двое грабителей вломились в дом и потребовали у хозяев денег. Когда выяснилось, что они проникли не в то жилище, мужчины извинились и ушли. Необычную...
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