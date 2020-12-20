Пропаганда, стоп-листы и финансирование. Почему абсолютно независимые СМИ – это миф? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Если вы думаете, что в западной прессе правят бал плюрализм, свобода мнений – это заблуждение. Там четкие правила и жесткие ограничения по темам, мнениям, оценкам. И на неделе этому появилось еще одно подтверждение. Уволенные с телеканала «Настоящее время» и «Радио Свободы» сотрудники рассказали подноготную того, как на самом деле создаются и оформляются якобы свободные от цензуры новости. Есть и слежка, и проверка лояльности на детекторе лжи, и свои весьма длинные стоп-листы: о чем можно рассказывать, а что под запретом. И свой «словарь» – когда террористов не называют террористами. Только благородно – они повстанцы. А тех же украинских националистов нарекают еще возвышеннее – патриоты.

«Радыё Свабода не залежыць ад ніякіх палітычных партыяў, кіруючых або апазыцыйных колаў, эмігранцкіх арганізацыяў, камэрцыйных або іншых арганізацыяў са спэцыяльнымі інтарэсамі, рэлігійных установаў… Радыё Свабода не падтрымлівае і не прапагандуе ніякія канкрэтныя палітычныя, эканамічныя або рэлігійныя сьветаглядныя пазыцыі».

Это выдержка из кодекса «Радио Свободы». Свобода – слово-то какое! Но немногие знают, что и кодексу, и свободе есть цена. И другое название.

Не верьте, когда вам скажут, что «Радио Свобода» – независимое и беспристрастное массмедиа. Ищите истоки в 1947 году, когда начал вещание «Голос Америки». Это условный дед, «Радио Свобода» – его дочка, а ещё есть внук или внучка – телеканал «Настоящее время». И всё это одна большая американская семья.

В середине прошлого века Вашингтон видел мощную угрозу в Советском Союзе и решили запустить нечто новое и якобы свободное. Центр базируется в Мюнхене. Филиалы – в Бонне, Лондоне, Париже, Риме, Стокгольме, Западном Берлине, Брюсселе, Афинах. Вещание идёт на 8 стран соцлагеря. Долетают волны и в Союз.

Сомневайтесь, когда узнаете, что «Голос Америки», «Радио свобода» или «Настоящее время» – организации некоммерческие. Да, у них нет основной цели – получить прибыль. Деньги на совсем другие цели дают. Кстати, вот вопрос – откуда. Не удивляйтесь. Эти массмедиа всегда финансировались Конгрессом США. До 70-х годов – (снова не удивляйтесь) через ЦРУ, позднее – напрямую. А сегодня финансы поступают через «Агентство США по глобальным медиа». Это очень любопытная правительственная американская организация, которая грантами (а это сотни миллионов долларов) поддерживает пять крупных холдингов: «Радио Свобода», «Голос Америки», радио «Свободная Азия», радиовещание на Ближнем Востоке и на Кубе. Интересный геополитический выбор. Для чего это нужно? Ответ в миссии самого агентства. Коснёмся, в частности, именно «Радио Свобода»: «Продвигать демократические ценности и институты… Наши журналисты предоставляют то, что многие люди не могут получить на местном уровне: новости без цензуры, ответственное обсуждение и открытые дебаты».

И вот здесь стоп! «Новости без цензуры». В понятие «цензура» кто-то вкладывает «давление на прессу», кто-то ставит знак равно между цензурой и редакционной политикой. Только опять же с трудом верится и вообще не верится, что правительственная организация выделяет деньги и будет спокойно смотреть, если её цели не совпадают с результатами. Так не бывает. И если вы думаете , что в случае с «Радио Свобода» как-то посвободнее, так вот нет.

Журналист Александр Орлов два года работал в Чехии на «Радио Свобода». В Праге шеф-редактор новостей столкнулся именно с пропагандой. С чёткими указаниями, как и что делать, цензурировать и редактировать.

Из интервью телеканалу «Russia Today», 14 декабря 2020: «В сентябре, кажется, 2016 года меня неожиданно вызвали с претензией: я где-то в выпуске назвал членов "Аль-Каиды" террористами, а террористической группировкой её стало нельзя называть. Нельзя было ничего говорить: ни "мусульмане", ни "шииты", ни "сунниты", ни "езиды", ни "христиане" – ничего. Нет «Аль-Каиды», нет ИГИЛ – только повстанцы».

По словам Александра, указания приходили из центра. И касались они не только Азии. Например, явных ультраправых радикалов с Украины никак нельзя было называть нацистами, даже если они были такими. А патриотами можно. Орлова уволили показательно для других.

За схожее – называть вещи своими именами – пострадал и другой сотрудник «Свободы» в Праге. Журналист Тимур Олевский в одном из стримов заявил, что Алексей Навальный презирает журналистов. Кураторам «Свободы» такие «новости без цензуры, ответственное обсуждение и открытые дебаты» не понравились. Уволен.

Белорусскую редакцию «Радио Свобода» тоже иногда штормит. Два года назад её бывший сотрудник Владимир Баранич рассказал, как там работалось и в каких условиях. Найдите в интернете, есть интересные вещи. А ещё много интересного про зарплаты и страховки. Для «своих». И почитайте, как распределяются роли между теми, кто в Праге (это редакторы), и теми, кто в Минске.

Только белорусской «Свободе» конгресс США 5 лет назад выделял 2,5 миллиона долларов. Сейчас даже не сомневайтесь – свобода стоит дороже.

Вы будете удивлены, но сегодня в мире практически нет абсолютно независимых СМИ. И если хотите знать, что вы будете читать, смотреть или слушать, не смотрите в название. «Свобода», «Правда», «Независимость» – это всё громко. А правда в том, кто деньги выделяет, кто учредитель. Из какой он страны. И какие у него интересы.

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