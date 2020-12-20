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В Могилеве наркоконтроль задержал пятерых юных закладчиков

20.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве наркоконтроль задержал пятерых юных закладчиковМогилеве наркоконтроль задержал пятерых юных закладчиков" class="one-news__figure-img">

В Могилеве наркоконтролем были задержаны пятеро закладчиков наркотиков возрастом 16–18 лет. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Четыре девушки и парень – учащиеся вуза, колледжа и лицеев – были задержаны в результате работы по пресечению виртуального наркомаркета. Правоохранители нашли в Могилеве и на прилегающей территории более 60 тайников, в которых обнаружили пакетики с альфа-PVP и амфетамином.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.


Фото: скриншот видео МВД

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве наркоконтролем были задержаны пятеро закладчиков наркотиков возрастом 16–18 лет. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга...
 
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