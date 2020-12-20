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В Лондоне в ходе акции «ковид-диссидентов» задержали 29 человек

20.12.2020 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лондоне в ходе акции «ковид-диссидентов» задержали 29 человек

В Лондоне (Великобритания) в ходе акции протеста «ковид-диссидентов» были задержаны 29 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Скотланд-Ярда.

Уточняется, что в ходе акции пострадали пятеро полицейских.

Троим из задержанных предъявлены обвинения в нападении на сотрудника экстренных служб, а также в участии в собрании двух или более человек. Остальным задержанным выписаны штрафы.

Всего в акции протеста принимали участие около 150 человек.

Фото: РИА «Новости» / Густаво Вальенте

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В Лондоне (Великобритания) в ходе акции протеста «ковид-диссидентов» были задержаны 29 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение...
 
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