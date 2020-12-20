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В Лондоне в ходе акции «ковид-диссидентов» задержали 29 человек
Источник материала: ОНТ
В Лондоне (Великобритания) в ходе акции протеста «ковид-диссидентов» были задержаны 29 человек. Об этом
Уточняется, что в ходе акции пострадали пятеро полицейских.
Троим из задержанных предъявлены обвинения в нападении на сотрудника экстренных служб, а также в участии в собрании двух или более человек. Остальным задержанным выписаны штрафы.
Всего в акции протеста принимали участие около 150 человек.
Фото: РИА «Новости» / Густаво Вальенте
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В Лондоне (Великобритания) в ходе акции протеста «ковид-диссидентов» были задержаны 29 человек. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение...
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