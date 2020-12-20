Источник материала: Хартия'97

Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа 20.12.2020, 22:49

11,071

Человек, которым гордится Беларусь.

Несгибаемый борец за свободу родной страны. Лидер белорусского сопротивления. В 2010 году был кандидатом в президенты Республики Беларусь. Николай – ночной кошмар Таракана. Дроздовский жулик не только побоялся зарегистрировать Николая Статкевича кандидатом в президенты, но и отдал приказ о его аресте первого июня 2020 года.

Четырнадцатого декабря Николай, вместе с другими достойными белорусами, был награждeн премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Мы требуем немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключённых! Жыве свободная Европейская Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .