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Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа

21.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа

  • 20.12.2020, 22:49
  • 11,071
Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа

Человек, которым гордится Беларусь.

Несгибаемый борец за свободу родной страны. Лидер белорусского сопротивления. В 2010 году был кандидатом в президенты Республики Беларусь. Николай – ночной кошмар Таракана. Дроздовский жулик не только побоялся зарегистрировать Николая Статкевича кандидатом в президенты, но и отдал приказ о его аресте первого июня 2020 года.

Четырнадцатого декабря Николай, вместе с другими достойными белорусами, был награждeн премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

Мы требуем немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключённых! Жыве свободная Европейская Беларусь!

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