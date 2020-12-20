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Испуганный Лукашенко стягивал сегодня спецтехнику к своей резиденции
Источник материала: Хартия'97
Испуганный Лукашенко стягивал сегодня спецтехнику к своей резиденции
Белорусы перехитрили Таракана.
Силовики стягивали спецтехнику к рабочей резиденции Лукашенко в Минске в преддверии очередной акции протеста. Об этом в воскресенье, 20 декабря,
По данным агентства, в настоящее время на улице Саперов, располагающейся недалеко от резиденции белорусского диктатора, были припаркованы несколько десятков автозаков, бронетранспортеров, оснащенных комплексом «Рубеж», автомобилей с колючей проволокой и микроавтобусов для перевозки силовиков. Кроме того, в районе дежурили усиленные составы сотрудников ГАИ и милиции.
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Белорусы перехитрили Таракана.
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