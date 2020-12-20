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Испуганный Лукашенко стягивал сегодня спецтехнику к своей резиденции

21.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Испуганный Лукашенко стягивал сегодня спецтехнику к своей резиденции

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  • 20.12.2020, 22:25
  • 25,629
Испуганный Лукашенко стягивал сегодня спецтехнику к своей резиденции

Белорусы перехитрили Таракана.

Силовики стягивали спецтехнику к рабочей резиденции Лукашенко в Минске в преддверии очередной акции протеста. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в настоящее время на улице Саперов, располагающейся недалеко от резиденции белорусского диктатора, были припаркованы несколько десятков автозаков, бронетранспортеров, оснащенных комплексом «Рубеж», автомобилей с колючей проволокой и микроавтобусов для перевозки силовиков. Кроме того, в районе дежурили усиленные составы сотрудников ГАИ и милиции.

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Теги: Минск
 
 
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