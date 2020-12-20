Колонны тракторов проехали по трассам Беларуси. Водители жаловались на серьезную пробку

Источник материала: Tut.by

20 декабря более 200 тракторов проехали по дорогам Беларуси. Все они направлялись в Витебскую область. Это была торжественная передача тракторов агропромышленным организациям — сельскохозяйственные машины отправились к заказчикам своим ходом.



Фото: читатель TUT.BY

«Договор поставки предусматривает самовывоз, так что сегодня за рулем были работники хозяйств, которым техника предназначается. Они доставят технику к месту работы», — сообщил об этом телеканал СТВ. По данным телеканала, по дорогам ехали 260 тракторов.

По информации МТЗ, по дорогам двигалось три больших колонны: первая по трассе Минск — Витебск, вторая — по трассе Брест — Москва, третья — по трассе Сморгонь — Свирь. Часть тракторов выехала из Минска, по несколько десятков стартовали из поселка Обчак и Сморгони.

На каждом тракторе был красно-зеленый флаг, на некоторых — по два. Из Минска они выезжали под песню «Любимую не отдают».

Судя по видео, которые присылали читатели в редакцию TUT.BY, большую часть дороги трактора преодолели без особых приключений. Они ехали по обочинам дорог, водители других авто могли их обгонять. Некоторые читатели обращали внимание на длину колоны.

Однако по сообщениям читателей, в районе Лепеля образовалась пробка. Судя по видео пользователей, в некоторых точках пути трактора заняли единственную полосу в своем направлении.

Водители, которые ехали за тракторами, были вынуждены двигаться с их скоростью. В какие-то моменты в отдельных точках движение и вовсе останавливалось. На некоторых видео трактора стоят на обочине и пропускают другие автомобили.

Такие сообщения прислали в редакцию читатели о пробке в районе Лепеля: «Проезжал там в районе шести. Уже была порядка одного километра». «Замыкающая машина ГАИ также идет с красными маячками, что запрещает обгон». «Они двигались группами, останавливаясь иногда и пропуская скопившийся за ними поток автомобилей».

«На пути домой в Полоцк встретили эту замечательную колонну, которую разбили на три части, в Бегомле где-то в районе 17.15, — написал еще один читатель. — И успешно ехали за ними практически до Лепеля со скоростью 20 км/ч. Какую пробку эти замечательные ребята собрали представить нетрудно».

МТЗ сообщает, что трактора специально отправили на дороги в воскресенье.

«День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах — все-таки для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия», — приводит сайт завода слова генерального директора «МТЗ» Виталия Вовка.

Всего МТЗ планировал поставить в Витебскую область более 350 тракторов. Общая сумма контрактов — около 43 миллионов рублей. Во время массовой отгрузки 20 декабря своим ходом по дорогам отправили более 200 машин. Остальные планируют доставить в Витебскую область до конца года.