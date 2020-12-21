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Жизнь в глубинке. 10 смешных фото
Источник материала: ОНТ
Деревенская жизнь имеет свои плюсы и минусы, одно точно - в глубинке умеют веселиться! Сделали для вас подборку смешных фото.
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Деревенская жизнь имеет свои плюсы и минусы, одно точно - в глубинке умеют веселиться! Сделали для вас подборку смешных фото. Местный работник Если хочется ехать,...
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