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Правозащитники: на акциях 20 декабря задержано более 150 человек

21.12.2020 07:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники продолжают фиксировать количество задержанных на мирных акциях протеста.

Правозащитники: на акциях 20 декабря задержано более 150 человек

По данным ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации) на 07:00 на акциях в воскресенье, 20 декабря, было задержано 152 человека.

 
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Правозащитники продолжают фиксировать количество задержанных на мирных акциях протеста.
 
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