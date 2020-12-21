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Правозащитники: на акциях 20 декабря задержано более 150 человек
Источник материала: Навiны
Правозащитники продолжают фиксировать количество задержанных на мирных акциях протеста.
По данным ПЦ «Весна» (лишен властями регистрации) на 07:00 на акциях в воскресенье, 20 декабря, было задержано 152 человека.
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Правозащитники продолжают фиксировать количество задержанных на мирных акциях протеста.
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