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Биткойн обновляет исторические максимумы, одолев отметку в $24 тыс.

21.12.2020 07:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Биткойн на текущих торгах пытается закрепиться на уровне выше $24 тыс., обновив очередной исторический максимум в ходе торговой сессии минувшей ночью.

По данным Coindesk, биткойн достиг отметки в $24,228, на 7:25 эта криптовалюта торгуется у отметки $24,009 тыс. Впрочем, реальный курс зависит от торговой площадки, ряд которых сейчас показывает более высокие котировки биткойна -

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткойн на текущих торгах пытается закрепиться на уровне выше $24 тыс., обновив очередной исторический максимум в ходе торговой сессии минувшей ночью.
 
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