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Штаб Трампа подал апелляцию в Верховный суд США по Пенсильвании

21.12.2020 07:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал в воскресенье, 20 декабря, апелляцию в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.

Об этом заявили представители штаба. По мнению сторонников Трампа, Верховный суд Пенсильвании, изменив процедуру голосования по почте, нарушил конституцию и открыл дорогу манипуляциям, допустив до волеизъявления большое количество нелегальных голосов.

Штаб Трампа просит суд быстро удовлетворить апелляцию для того, чтобы осуществить замену выборщиков от данного штата до 6 января, когда Конгресс утвердит решение выборщиков о победе демократа Джо Байдена, передает DW.

Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что он проиграл выборы из-за манипуляций и обмана со стороны своих соперников. Его штаб подал более 50 судебных исков, большинство из которых были отклонены из-за отсутствия доказательств.

14 декабря Коллегия выборщиков отдала 306 голосов Джо Байдену, которому для победы на выборах достаточно было 270 голосов.

 
 
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Предвыборный штаб Дональда Трампа подал в воскресенье, 20 декабря, апелляцию в Верховный суд США с требованием пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания.
 
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