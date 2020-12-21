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В Беларуси в воскресенье были задержаны не менее 152 человек

21.12.2020 07:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Силовики в минувшее воскресенье, 20 декабря, задержали не менее 152 человек за участие в Марше народного трибунала.

Такие данные опубликованы на сайте правозащитного центра "Весна". Телеграм-канал «Списки задержанных» информирует о 146 задержанных.

Как и в предыдущие выходные, в Минске протестный марш носил децентрализованный характер. Как правило, митингующие заранее определили формат акции, точки сбора и время сбора. В Сухарево беларусы вышли на акцию с самого утра, а не в традиционные 12 часов дня.

Медиа сообщали о множественных группах протестующих в десятки и сотни человек во многих районах Минска. Однако, даже в штабе Светланы Тихановской признают, что рассчитывать на массовое участие граждан в акциях в настоящее время не приходится из-за погоды.

"Погода теперь союзник Лукашенко. Эта холодная зима и снег, конечно, не помогают людям почувствовать себя хозяевами в своей стране", - признал Франак Вячорка, советник Тихановской по международным вопросам.

Власти уже второе воскресенье подряд в Минске в преддверии марша не закрывали станции метро, не отключали мобильный интернет, а также не блокировали ключевые проспекты. Но спецтехника была стянута в центр города.

Впрочем, агитпроп вчера добывал смеху в информационный фон минувшего воскресенья. На протестные акции власти решили ответить «пробегом» тракторов, пустив колонну сельхозтехники по Заводскому района Минска. На каждом тракторе был установлен красно-зеленый флаг, а колонну сопровождала машина ГАИ.

Пробег тракторов руководство МТЗ объяснило тем, что поставка партии техники в Витебскую область проводилась на условиях "самовывоза". Предусматривал ли контракт обязательное сопровождение «самовывоза» песней «Любимую не отдают», на заводе не прокомментировали.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики в минувшее воскресенье, 20 декабря, задержали не менее 152 человек за участие в Марше народного трибунала.
 
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