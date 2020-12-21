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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

21.12.2020 07:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

По прогнозам синоптиков, будет облачно без существенных осадков. В первой половине дня во многих районах (до конца дня местами) сгустится туман.

Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:

  • Брест 0..+2°C;
  • Витебск -1..+1°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск -1..+1°C.
 
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В понедельник погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
 
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