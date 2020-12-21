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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
В понедельник погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно без существенных осадков. В первой половине дня во многих районах (до конца дня местами) сгустится туман.
Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха в регионах:
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В понедельник погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
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