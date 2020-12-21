Как выглядят «четырешки» в Минске до 70 тысяч долларов, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Если пригодную для жизни трехкомнатную квартиру в Минске можно купить за 65 тысяч долларов, то четырехкомнатную… за примерно те же деньги. Как выглядят «четырешки» от 65 до 70 тысяч долларов, в которых можно жить хотя бы первое время?

В Курасовщине

За 65 тысяч долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1980 года на улице Ландера, 8. Площадь — 58,2 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.









В доме сделан капитальный ремонт, утеплен фасад. Установлены счетчики воды и газа. Балкон застеклен алюминиевыми профилями ПВХ. Есть подвал.

















Квартира находится далеко от центра и метро, но зато не на первом или последнем этажах, а также в районе с нормальной инфраструктурой.

Возле «Пушкинской»

За 65,5 тысячи долларов продается квартира на третьем этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Сердича, 34. Площадь — 58,5 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.









В кухне, а также в санузлах уложена плитка. Окна — деревянные. Судя по фото, в доме уже был капремонт.

















Квартира находится в хорошем районе рядом с метро, но в ней старые окна, а также полы.

Возле «Ковальской слободы»

За 68 тысяч долларов продается квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1968 года на улице Авакяна, 30А. Площадь — 60,2 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть.









На полу в квартире частично уложена плитка. Окна — пластиковые. Балкон застеклен.

















Квартира находится близко к центру и новой станции метро «Ковальская слобода», правда, с парковкой возле этих домов ситуация так себе.

На «Востоке-2»

За 68,5 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной девятиэтажки 1969 года на улице Славинского, 9. Площадь — 63,2 квадратного метра. Площадь кухни — 7,1 метра. Балкон есть.









На полу — ламинат, плитка и линолеум. Окна — пластиковые. Квартиру могут продать со всей мебелью и техникой.

















Квартира находится в хорошем районе в девятиэтажном доме, но на первом этаже (в объявлении пишут, что он высокий).

На проспекте Пушкина

За 70 тысяч долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1972 года на проспекте Пушкина, 19. Площадь — 58,1 квадратного метра. Площадь кухни — 6,2 метра. Балкон есть.









В 2018 году в доме был капитальный ремонт. В квартире остается вся мебель и техника.





















Квартира находится недалеко от метро «Пушкинская» в районе с нормальной инфраструктурой, но на первом этаже.