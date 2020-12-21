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Переговоры по Brexit продолжатся и после срыва дедлайна

21.12.2020 08:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза до истечения срока, который поставили сторонам представители Европарламента и который истекал в воскресенье, 20 декабря.

Тем не менее стороны собираются продолжить переговоры в понедельник. Об этом в воскресенье сообщают представители британского правительства. Однако Европарламент не сможет теперь ратифицировать соглашение по упрощенной схеме до конца года.

По словам переговорщиков, они проходят "сложно", и стороны по-прежнему разделяют "существенные разногласия", передает DW.

Если соглашение все же будет достигнуто до конца года, то его можно будет применять с 1 января по особой временной процедуре, а ратификация Европарламентом может быть получена позднее. Об этом и других вариантах стороны будут совещаться в понедельник.

Брюссель и Лондон не смогли, в частности, договориться о праве на рыболовство компаний ЕС в водах Великобритании. Кроме рыболовства, главными спорными вопросами между сторонами остаются равные условия конкуренции на рынке, а также меры наказания за нарушение будущего договора по Brexit. Если договоренности не будут достигнуты, обе стороны введут к концу года таможенные пошлины. Эксперты отмечают, что это будет иметь значительные негативные последствия для экономики обеих сторон.

В пятницу Европарламент начал готовиться к возможному ЧП: депутаты проголосовали за ряд чрезвычайных мер в сфере рыболовства, безопасности полетов и воздушного и наземного сообщения на случай, если торговое соглашение не будет достигнуто. Великобритания вышла из Евросоюза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники Brexit.

 
 
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Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после выхода Великобритании из Евросоюза до истечения срока, который поставили сторонам...
 
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