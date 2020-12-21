Стыд и гордость — 2020. Голосуем за самые ужасные и самые прекрасные итоги года

Источник материала: Onliner Из старых газет мы знаем, что старожилы созданы лишь для того, чтобы чего-то не помнить (больше они никогда ничего не делали). Так вот такого года они не помнят. За последние пару десятков лет жизнь много раз нас пинала, но 2020-й крикнул «Крыто!» и едва не отправил всех в нокаут. Огромные киты под ногами зашевелились, гигантские черепахи поплыли, заставив Землю трястись, как маленькая собачонка в розовом комбинезончике. И все же уходящему году вот-вот придет крышка, она уже опускается. Пока ее не прибили, давайте заглянем в щелочку и хорошенько изучим этого мерзавца. Все же плохих парней кому-то тоже надо любить.

Оценивать события этого года — как спорить о форме облака. Кто-то видит хвост крокодила, а кто-то угадывает отбитый от фарфорового чайника носик. Слишком много за последние 12 долгих месяцев было неоднозначных событий, которые мы не осмелились отнести ни к плохим, ни к хорошим. Так что под каждым блоком будет голосовалка — решать вам.

Политическую ситуацию мы затронем лишь вскользь — наши итоги касаются городской жизни, недвижимости и строительства. Об остальном — в других материалах, которых до конца года будет еще много.

Мы встали на путь гражданского общества





Это самый неочевидный, но, пожалуй, самый важный итог последних месяцев. 2020-й заставил нас сплотиться и вспомнить о том, что вокруг живет много прекрасных людей. Наши соседи вдруг перестали быть неловко здоровающимися призраками и превратились в единомышленников, с которыми (оказывается!) можно решать общие проблемы. Это первый шаг на пути к гражданскому обществу, которое наконец начало формироваться.

Теперь практически у каждого микрорайона, двора или даже дома есть свой чат в Telegram — люди начали общаться. Самые инициативные уже попробовали решать маленькие внутренние проблемы: Грушевка моментально собрала деньги на адвоката для задержанного соседа, «Спортивная» починила фонтан, Червякова придумала собственную площадь и всей гурьбой кинулась защищать Степана Латыпова, «Каскад» чуть ли не каждый день гремел в новостях, становясь героем все новых и новых историй. Мы подробно говорили об этом в интервью с Андреем Эзериным.

Пока все делается на волне эмоций, но за этим этапом должен последовать куда более долгий и сложный — конструктивный. Если поднажмем, то в Беларуси будущего мы сможем самостоятельно решать многие внутренние вопросы, которые сегодня ложатся на хрупкие чиновничьи плечи.

Согласны, что мы стали ближе?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Конечно! Мы на правильном пути Не заметил никаких перемен Живу в лесу Голосовать

Расцвет внутреннего туризма. Белорусы вынужденно открывают страну





Мы долго держались, но нас заставили. Многие белорусы внушали себе, что в стране нечего смотреть, но после закрытия границ и захвата планеты мерзким вирусом радиус путешествий сузился. Народ оккупировал агроусадьбы, заповедники, замки, карьеры, храмы, руины, бункеры, форты и подземелья. А если вам все еще кажется, что смотреть не на что, то вот вам ссылка .

В Министерстве спорта и туризма заметили, что люди начали обкатывать достопримечательности, и пообещали поработать над благоустройством в ближайшие годы. Правда, многие объекты со статусом историко-культурной ценности продолжают разваливаться (и давно бы упали, если бы не оптимисты) — может, однажды и с ними вопрос решится.

А вы стали больше путешествовать по стране?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Я и раньше гонял во всю мощь Да, пришлось Нет, сижу дома Голосовать

Пробуждение протестного стрит-арта и сроки за граффити





В Минске с граффити все было неплохо и раньше, но на городских стенах появлялись лишь согласованные тысячу раз рисунки (каракули в расчет не берем). Однако недавно все изменилось. По всей стране стали появляться протестные рисунки, которые часто становились настоящими произведениями искусства и показывали самые искренние чувства, кипящие внутри нас.

Волна ярких красок долго набирала силу, но потом разбилась о щиты коммунальных служб, которые ринулись закрашивать все, что не попадает под официально оформленные понятия красоты. Самое печальное произошло позже: в какой-то момент силовики объявили охоту на тех, кто решил высказать свое мнение красками.

В конце октября в Минске за протестные граффити судили многодетного отца. Ему дали 13 500 рублей штрафа. В начале декабря год колонии получил 27-летний мужчина из Горок, а самый громкий приговор был объявлен 8 декабря за надпись «Не забудем» на месте гибели Тарайковского: двое минчан отправятся за решетку, трое — на «химию». И это, вероятно, не последний суд, о котором нам придется написать в ближайшее время.

Вам нравятся протестные граффити?

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Массовое закрытие заведений





Пару лет назад минские рестораторы устроили тихую революцию, за которой последовал невероятный подъем в сфере общественного питания. У нас появились десятки приятных кафе, баров и ресторанов. Конкуренция росла и сдерживала цены (которые, однако, продолжали пугать). Мы долго шли в эту гору, но потом сверху кто-то толкнул, и нам пришлось стремительно скатываться вниз.

Сперва из страны уехал, пожалуй, самый заметный ресторатор Беларуси — Вадим Прокопьев. Перед отъездом он продал все заведения, где был совладельцем. А на днях они объявили о закрытии: вмиг не стало культового ресторана Bistro de Luxe, известных баров Pelican и Tapas Bar, а также кафе тайской кухни Mai Thai. По нашей информации, это еще не все — скоро таблички Closed могут появиться и на других дверях.

Примерно месяц назад о закрытии объявили сразу восемь заведений Владислава Луневича, часть из которых была расположена на Октябрьской. Этот бизнесмен тоже покинул страну. Сейчас на месте закрытых появились другие кафе и рестораны, но Луневич в Минске больше не работает, а это большая потеря для города.

Закрылся культовый бар «Хулиган». После однодневных забастовок пострадали и другие заведения, перечислять которые мы не станем — для них так безопаснее. Знающие люди говорят, что сфера еще долго не сможет прийти в себя.

Вы скучаете по закрытым заведениям?

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Беларусь запустила АЭС





В начале ноября первая электроэнергия от Белорусской АЭС побежала по проводам. С этого момента мы официально стали страной, использующей мирный атом. Самый масштабный и громкий проект последних лет вызвал много споров и обсуждений, но на некоторые вопросы ответов нет и сейчас.

Строительство этого объекта шло долго и тяжело, были ошибки и промахи, но теперь станция все же работает. Радоваться этому или бояться — дело каждого. Однако это действительно знаковое, даже историческое событие для нашей страны.

Вы рады?

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В Минске появилась третья ветка метро





Сперва «Ковальскую Слободу», «Вокзальную», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейную площадь» планировали открыть ко Дню независимости. Потом в августе. Затем народ ждал новостей ко Дню города. И вот, 7 ноября, в сакральный для наших чиновников день, первые четыре станции новой ветки наконец открыли.

В середине ноября сообщалось, что пассажиропоток новых станций составляет в среднем около 10 тыс. человек в день. Для сравнения, самой непопулярной станцией первых двух веток — «Первомайской» — в день пользуется около 7 тыс. человек, а вот «Каменная Горка» принимает ежедневно 52,8 тыс. пассажиров.

Конечно, во всю мощь третья ветка начнет работать гораздо позже (планируется, что всего будет 14 станций, линия пройдет из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города). Но будет это нескоро. Пока же дела обстоят так.

Есть мнение , что Минску вообще не нужно метро: куда рациональнее было бы развивать наземный транспорт. Например, скоростные трамваи. Но как есть.

По вашему мнению, нам стоило строить третью ветку?

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Массовое обезвоживание





Вода уходила от нас дважды. Сперва произошла масштабная авария в западной части Минска, где из кранов пошло что-то крайне неприятное. В первый день ЧП минчан заверяли, что это просто запах, вода в системе полностью безопасна. На следующий день ее все же запретили пить. Тогда же в сеть попал документ, согласно которому в воде были обнаружены нефтепродукты.

С поставкой воды в пострадавшие районы наблюдались серьезные проблемы. Тысячи людей стояли в очередях на жаре, чтобы решить простейшие бытовые вопросы. В больницы и роддома воду зачастую доставляли волонтеры из числа обычных минчан. Затем по факту ЧП возбудили уголовное дело, а директор «Минскводоканала» был освобожден от должности.

В ноябре в столице на несколько дней без воды осталась «Новая Боровая». Тогда в местной школе отменили занятия, о случившемся высказался председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, а затем и Александр Лукашенко. Несмотря на масштаб происшествия и предположения о намеренном повреждении системы, об инциденте довольно быстро забыли. Информации о возбуждении уголовного дела не было, о каких-то проверках — тоже. С момента происшествия прошло больше месяца. Мы обращались во все известные нам структуры, которые могли бы обладать информацией о расследовании, однако такого дела никто так и не нашел.





Но есть в этой истории один важный момент. После аварий (не только этих — водное проклятие преследовало нас на протяжении всего года) многие горожане проявили солидарность и массово развозили воду нуждающимся. Волонтерами становились даже те, кто ни разу в жизни не занимался подобным, а в чате «Новой Боровой» рекордно быстро собралось 18 тыс. человек, готовых помочь соседям из пригорода.

Вас затронула проблема с водой?

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В Минске решили построить умный город, но нам об этом ничего не сказали





В начале октября стало известно , что компания Emaar Properties из ОАЭ планирует реализовать в Минске масштабный проект, который разрабатывался с ноября 2019 года. Это будет «умный город», который появится в северной части столицы. Возведение его начнется с Национального выставочного центра.

Этот «город» решили строить на месте рапсового поля на пересечении МКАД и Долгиновского тракта (Лукашенко уже подписал указ о выделении пахотных земель под застройку).

Emaar Properties — это крупная компания, которая, в частности, занималась строительством самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа и Экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии. У экспертов не возникает больших сомнений насчет реализации проекта — все же этому застройщику можно доверять. Но есть другая проблема.





Горожане узнали о планах на застройку этой территории только после того, как в поле появилась мемориальная плита с капсулой. До этого нам ничего не сообщали, хотя проект, как выяснилось, обсуждался давно. Отсутствие информации и закрытые двери — огромная проблема для нашей страны. На Новый год загадаем, чтобы ситуация изменилась.

По-вашему, нас в достаточной степени информируют о событиях в городе?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или У нас все скрывается Чиновники доступны и открыты Не думал об этом Голосовать

В Минске появилось много новых объектов

Начнем с наиболее скандального здания — «БК Капитал Центр» на Октябрьской площади. Его критиковали так сильно, как только можно было, однако сегодня оно практически закончено, и там уже работает приемная комиссия. По крайней мере, мы не получили очередной долгострой, да еще в самом центре.





Весной в «Новой Боровой» презентовали школу за 20 млн долларов. После открытия с ней возникло немало проблем, но сам по себе объект крайне любопытный: на заднем дворе есть скейт-парк, корты, собственная теплица, ученики могут выйти на крышу, а с фасада улыбается Гагарин — для учебного заведения решили выбрать космическую тему. Застройщик называет это школой будущего.





Полтора года назад, в томном июле 2019-го, в начале проспекта Дзержинского приступили к возведению большого физкультурно-оздоровительного центра. Признаться, мало кто ожидал, что все пойдет так быстро и уже через считаные месяцы пустырь возле «Беларусбанка» превратится сначала в котлован, а затем и в полноценное здание. Выглядит новый ФОК довольно необычно: он явно входит в топ самых современных фитнес-центров в городе. Пока попасть внутрь еще нельзя, но центр вот-вот откроется для посетителей.





А из-за этого здания бывший главный архитектор Минска Павел Лучинович оказался на скамье подсудимых: по данным следствия, он настоял на изменении ПДП, в результате чего на улице Смолячкова появилось административное здание для айтишников. Несмотря на печальные подробности этой стройки, объект получился действительно стильным. Уже сегодня можно оценить, как постройка выглядит снаружи.





А еще в этом году в Минске открылся физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена». Футуристичное здание общей площадью 21 тыс. кв. метров появилось на улице Ратомской. Здесь есть современные ледовые арены, два хореографических зала и спортивная площадка на тысячу с лишним «квадратов» для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.





Вам нравятся новые здания?

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А еще у нас появились новые долгострои

Долгострои — еще одна болезнь Минска. Каждый год нам говорят, что ее вот-вот вылечат, но до полной реабилитации еще далеко. 180-метровый небоскреб «Газпром-центра», который строится на пересечении Независимости и Филимонова, уже давно ни жив ни мертв. Строительство ведется с 2015 года, но активности на стройплощадке долгое время вообще не наблюдалось. А недавно стало известно, что заказчик хочет просить у Александра Лукашенко продлить сроки реализации инвестпроекта до 2024 года.





Неважно идут дела и с уже устаревшей и порядком подзабытой историей «Гулливера» — торгового центра, который должен был вырасти на улице Притыцкого еще в начале второго десятилетия XXI века. На площадке так же глухо, как и раньше.





Про «Экс-Кемпински» мы вспоминаем при подведении итогов каждого года. Вспомним и сейчас.





Список столичных долгостроев в этом году пополнился крупным жилым комплексом: строительство «Грушевского Посада» приостановили 31 марта. Первые две секции должны были ввести в эксплуатацию еще в конце июля 2019-го, однако сейчас они готовы примерно на 90%. На третьей секции стройка остановилась, дом №4 вообще не начат. Сейчас застройщика объекта — компанию «Жилстройкомплект» — проверяют силовики. Известно, что владелец находится за границей. Он неоднократно заверял, что стройка будет возобновлена, но дело с мертвой точки не сдвинулось.





Вероятнее всего, появился в Минске и еще один серьезный долгострой. В самом начале года в Ждановичах должен был открыться долгожданный Leroy Merlin, который обязательно бы составил конкуренцию «Материку», «Оме», Mile и другим строительно-домашним гипермаркетам. Белорусы его действительно ждали и очень хотели сравнить цены. Но не срослось. Эта стройка вообще продвигалась крайне медленно. А недавно по городу поползли слухи, что проект замораживают — ни «Леруа», ни «Мерленов» минчанам в ближайшее время не видать.





Мы когда-нибудь решим проблему долгостроев?

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Подводить какие-то масштабные итоги мы не станем — их заменят ваши ответы в опросах. К тому же год еще не закончился. Кто знает, что он может устроить за оставшиеся две недели.

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