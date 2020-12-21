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Утро понедельника на улице Глебки: прорвало трубу, несколько домов лишились воды (видео)
Источник материала: Onliner
Утро понедельника для жителей некоторых домов по улице Глебки в Минске началось с пустых кранов и водовоза под окнами. Читатели сообщают, что еще вчера поздно вечером прорвало трубу. Вода под напором размыла грунт, образовав большие ямы. По предварительной информации, водоснабжения лишились дома 92,94 и 96.
Местные жители говорят, что прорыв случился около 23:00 в воскресенье.
Утром нет ни холодной, ни горячей воды.
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Утро понедельника для жителей некоторых домов по улице Глебки в Минске началось с пустых кранов и водовоза под окнами. Читатели сообщают, что еще вчера поздно...
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