Утро понедельника на улице Глебки: прорвало трубу, несколько домов лишились воды (видео)

Источник материала: Onliner

Утро понедельника для жителей некоторых домов по улице Глебки в Минске началось с пустых кранов и водовоза под окнами. Читатели сообщают, что еще вчера поздно вечером прорвало трубу. Вода под напором размыла грунт, образовав большие ямы. По предварительной информации, водоснабжения лишились дома 92,94 и 96.

Местные жители говорят, что прорыв случился около 23:00 в воскресенье.

Утром нет ни холодной, ни горячей воды.