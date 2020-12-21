ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утро понедельника на улице Глебки: прорвало трубу, несколько домов лишились воды (видео)

21.12.2020 08:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Утро понедельника для жителей некоторых домов по улице Глебки в Минске началось с пустых кранов и водовоза под окнами. Читатели сообщают, что еще вчера поздно вечером прорвало трубу. Вода под напором размыла грунт, образовав большие ямы. По предварительной информации, водоснабжения лишились дома 92,94 и 96.

Местные жители говорят, что прорыв случился около 23:00 в воскресенье.

Утром нет ни холодной, ни горячей воды.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро понедельника для жителей некоторых домов по улице Глебки в Минске началось с пустых кранов и водовоза под окнами. Читатели сообщают, что еще вчера поздно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премиальный бренд или адекватный аналог? Что выбрать? Изучаем тему шин-клонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика