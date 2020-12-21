Премиальный бренд или адекватный аналог? Что выбрать? Изучаем тему шин-клонов

Источник материала: Onliner 2020 год — особенный. Бюджеты сократились у всех на все. Экономить приходится многим на многом. Шины, с одной стороны, не та вещь, на которой нужно экономить. Но с другой... Возможно, есть хорошие варианты более дешевых аналогов премиальных брендов? Цена меньше, потребительские свойства не хуже. Может, так бывает? Чтобы разобраться с этим, мы обратились к экспертам.

Мы задали специалистам несколько вопросов:

Почему некоторые шины расходятся в цене, хотя делаются на одном заводе и ничем не отличаются друг от друга?

Какие бренды и модели шин являются клонами, то есть абсолютными аналогами?

Обязательно ли бегать искать конкретные модели шин премиальных брендов, если в наличии есть адекватные аналоги? Что это за аналоги?

Ответы на эти вопросы подготовили специалисты сети TEXX Service и руководитель отдела продаж ООО «Торговая шинная компания» Денис Карпов.

Мнение TEXX Service:

— По нашему мнению, есть несколько причин существования большого количества очень похожих на первый взгляд шин. Одна из них — контрактное производство. Продажа шин — это низкомаржинальный бизнес. Конкурировать в масс-маркете очень сложно. Когда все продают один и тот же бренд, заработок сводится к процентам. Поэтому очень часто сети автомагазинов, шинные центры, да и просто крупные дистрибьюторы размещают заказы типовых моделей шин под своей торговой маркой на одних и тех же заводах. Заказывать что-то особенное и уникальное экономически нецелесообразно.





Маркетологи компаний помещают этот товар в красивую упаковку каких-то «особенных» технических характеристик, придумывают какие-то отличия и фишки, присущие только этому бренду, и тогда уже сложно сравнивать два разных продукта по цене. Это позволяет отстроиться от конкурентов и повысить маржинальность товара. Иногда такой private label превращается в достаточно успешный и известный бренд.

Примеры бюджетных моделей шин, выпускаемых концерном Continental

Немаловажным фактором является обязательное наличие у производителя нескольких линеек шин, разведенных по цене, чтобы удовлетворить самый разный спрос: от премиального до бюджетного сегмента. Чтобы не дискредитировать премиальный бренд низкой ценой, на рынок выводят новый бренд.

Мы убеждены, что премиальные шины превосходят по своим физико-химическим и эксплуатационным свойствам бюджетные модели, пусть даже со схожим протектором, но для обычного потребителя, не увлекающегося экстремальными видами автоспорта, и для нашего климатического пояса разница может быть почти незаметна.





Скорее стоит опасаться явных подделок, когда на абсолютно низкокачественные шины наносят логотип известного производителя или делают визуально похожий по форме протектора клон под другим названием, однако выполненный из низкокачественной резиновой смеси и компаунда. Такие шины не только имеют повышенный износ и доставляют дискомфорт при езде, но и могут быть опасны.

Если мы говорим про зимние модели, то уже несколько лет у нас в стране активно продаются шины с идентичным рисунком протектора, но под разными названиями: Taurus SUV Winter, Tigar SUV Winter, Kormoran SUV Snow. Кроме названия они также незначительно отличаются по стоимости. Учитывая, что никто из производителей физико-химические данные шин не публикует, утверждать, что это одинаковые продукты, не беремся. Но сравнивая протектор, индекс скорости, индекс нагрузки, вес и дату выхода на рынок, можно предположить, что эти шины если и не близнецы, то наверняка родные братья.

Пример премиального и бюджетного аналогов корейского производителя Nexen

Исходя из отзывов наших клиентов, все эти шины служат примерно три зимних сезона (к слову, как и премиальные бренды) и вполне устраивают своих покупателей. По нашему мнению, если покупатель — не жертва бренда, то вполне можно обойтись более дешевыми аналогами, подбирая шины под свой стиль вождения и условия эксплуатации.

Мнение Дениса Карпова, ООО «Торговая шинная компания»:

— Так как на рынке есть спрос на продукцию разных ценовых сегментов, премиум-бренды вынуждены запускать свои суббренды в среднем и бюджетном сегментах. Вывод нового бренда на рынок — довольно дорогостоящее мероприятие.





Для формирования конкурентного предложения по всему миру необходимо иметь заводы в разных странах для сокращения логистических затрат, поэтому зачастую премиум-бренды скупают более дешевые бренды вместе с заводами для присутствия во всех сегментах.

Примеры бюджетных моделей шин, выпускаемых концерном Goodyear

Но бренд, раскрученный в одном регионе, может быть неизвестен в другом. Таким образом, в портфеле одного крупного бренда может оказаться несколько брендов из одного сегмента. Разработка новой резиновой смеси, рисунка протектора также требует финансовых вливаний, поэтому, создав удачную модель шин, производитель нередко выпускает ее под разными брендами одного ценового сегмента.





В качестве примера можно рассмотреть бюджетные бренды компании Michelin. Их ассортимент состоит из шин-клонов, которые отличаются друг от друга только названием. На заводе Tigar, расположенном в Сербии, производятся шины следующих брендов: Tigar, Taurus, Kormoran, Riken, Orium, Sebring, Strial.

Примеры бюджетных моделей шин, выпускаемых концерном Michelin

К нам в страну поставляются три бренда: Tigar, Taurus, Kormoran. Зимний ассортимент у них идентичен и отличается только названием на боковине и импортером, так что если вы слышите от продавца, что эти бренды между собой чем-то отличаются, то я бы засомневался в компетентности данного магазина. К сожалению, это один из способов конкуренции на нашем рынке — завлечение низкой ценой или популярной позицией. При обращении же вам будут пытаться продать товар, который выгоден продавцу. Так что при выборе между шинами-клонами можно смело брать более выгодный вариант.

Примеры бюджетных шин китайского производства, неплохо себя зарекомендовавших

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