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Глава МИД Эстонии призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси

21.12.2020 08:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси и продолжить усилия во имя свободы белорусского народа.

Глава МИД Эстонии призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси

Ситуация в нашей стране была одной из главных тем повестки дня как в рамках сотрудничества NB8, которое в 2020 году координировала Эстония, так и в рамках ЕС в более широком плане, приводит DW слова Рейнсалу.

При этом чиновник указал на введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более...
 
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