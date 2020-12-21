Что ждет Беларусь? Присоединяйтесь к онлайн-форуму про будущее

Форум «Вероятная Беларусь» предлагает площадку для публичной дискуссии о путях выхода из системного кризиса и о будущем устройстве нашей страны. Мероприятие пройдет онлайн 22-23 декабря.

2020 год стал для Беларуси временем масштабного кризиса. Уже пятый месяц в стране продолжаются массовые акции протеста против фальсификации выборов, беззакония и насилия. Но кризис политической легитимности действующего режима – лишь наиболее яркое проявление общего системного кризиса, который распространяется на все сферы жизни страны.

Меняется структура гражданского общества, появляются новые самоорганизованные группы и течения, новые общественные лидеры, меняется сама структура социальности, в которой атомизация общества уступает место солидарности и кооперации.

Международное общественное объединение «ЕвроБеларусь» и Летучий университет приглашают всех желающих обсудить текущие вызовы и перспективы развития в различных сферах нашей жизни в формате онлайн-форума «Вероятная Беларусь».

Зарегистрироваться в качестве участника/участницы дискуссии можно по этой ссылке .

Онлайн-трансляции форума можно посмотреть по этим ссылкам: трансляция 22 декабря и трансляция 23 декабря .

Полная программа форума «Вероятная Беларусь»

22 декабря, вторник

11:00-11:30 – Открытие форума. Приветственное слово организаторов.

11:30-13:00 – На грани дефолта: кризис внешней политики и этапы его разрешения.

Участники: Сергей Богдан (аналитик Центра Острогорского), Андрей Казакевич (директор института «Политическая сфера»), Рыгор Астапеня (директор по исследованиям Центра новых идей в Беларуси).

14:00-15:30 – Теория вероятности: гражданское общество Беларуси в условиях кризиса и/или новых возможностей.

Участники: Андрей Стрижак (руководитель Фонда Солидарности BYSOL), Ольга Смолянко (директор Центра правовой трансформации (Lawtrend), Яна Гончарова (Информационный центр инициатив помощи пострадавшим Pro Bono), Андрей Егоров (председатель Координационного комитета Белорусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства). Модератор: Влад Величко (Консалтинговая группа IMACON).

16:30-18:00 – Что можно сделать на уровне местного самоуправления в условиях диктатуры и в процессе демократизации.

Спикеры: Дмитрий Сокол (Фонд имени Льва Сапеги, Беларусь), Юлия Галямина (депутат районного совета, соучредитель школы местного самоуправления, Россия), Анатолий Ткачук (директор по науке и развитию Института гражданского общества, Украина), Йонас Ярутис (вице-спикер Сейма Литвы, бывший глава самоуправления Купишкского района, Литва).

В дискуссии также примут участие Оксана Зарецкая (Беларусь), Лана Виллебранд (Швеция), Ирина Сидорская (Беларусь), Змiцер Гаўрусік (Беларусь), Денис Шендерович (Россия), Андрей Эзерин (Беларусь). Модерирует дискуссию Иван Сухий, политолог, бывший главред E-xecutive.ru.

23 декабря, среда

11:00-12:30 – Каким должно стать местное самоуправление в новой Беларуси. Выборы-2021 и дальше.

Спикеры: Владимир Мацкевич (философ), Мирослав Кобаса (Фонд имени Льва Сапеги), Алексей Криштапович (движение «Честные люди»), Анна Кузнецова (заместитель начальника штаба инициативы «Политический убер», Россия).

В дискуссии также примут участие Андрей Эзерин (сообщество «Осмоловка»), Змiцер Гаўрусік («Городские тактики»), Ирина Сидорская (БГУ), Елена Лебедева (БГУ), представители формирующихся локальных сообществ. Модерирует дискуссию Андрей Егоров (политолог, член Координационного совета).

13:30-15:00 – «Зялёным шляхам» вопреки очевидности: почему в Беларуси сейчас самое время для «зеленых» решений.

Участники: Ирина Сухий («Экодом», «Зеленая сеть», трансформационный хаб «Зеленые основания»), Анастасия Дорофеева (Беларусская партия «Зеленые», трансформационный хаб «Зеленые основания»), Андрей Пилипчук (эксперт в области изменения климата и охраны атмосферного воздуха).

16:00-17:30 – Как жить дальше в одной стране: право на прощение.

Участники: Ирина Романова (историк), Андрей Бутько (психотерапевт), Денис Дудинский (телеведущий). Модератор дискуссии – Вера Дедок.

18:00-19:00 – Подведение итогов и закрытие форума.