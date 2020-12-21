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«В дальнейшем использовать эту информацию для работы». МВД создало спецбазу участников акций протеста
Источник материала: Навiны
Министерство внутренних дел создало базу участников несанкционированных акций, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.
«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», —
Он привел пример: «Человек проживает в городе Бресте, там участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, и через месяц он прибывает в город Минск для участия в таких мероприятиях в городе Минске. Мы его здесь задерживаем, проверяем по базе данных и устанавливаем, что ранее этот человек уже задерживался в городе Бресте и уже участвовал в таких мероприятиях. Таким образом, этот человек принимает участие повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде».
«В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания согласно административного кодекса», — заявил в эфире телеканала первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко.
Ранее в соцсетях появлялись сообщения, что при пересечении белорусской границы тех, кто был осужден по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), досматривают тщательнее других граждан.
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«В дальнейшем использовать эту информацию для работы». МВД создало спецбазу участников акций протеста
Министерство внутренних дел создало базу участников несанкционированных акций, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной...
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