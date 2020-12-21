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Экс-посол Лещеня: Минские власти очень рассчитывают «обрадовать» Кремль: все, мол, ушло под снег, все успокоилось. Сами, мол, со всем разобрались

21.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Только вот снега-то почти нет… И уйти все может только в торфяники. Да-да, тот самый национальный пожар на торфяном болоте".



Власть решила не рисковать с проведением референдума в 2021 году, пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Об этом свидетельствует распространенный БЕЛТА комментарий министра финансов Ю. Селиверстова относительно Br 13,56 млн, которые предусмотрены статьей расходов бюджета "обеспечение проведения выборов и референдумов".

По заявлению министра, эти средства предусмотрены для подготовки выборов в местные Советы депутатов.

Согласно календарю выборов и референдумов, они должны пройти до 18 января 2022 года. В нашей стране всякие чудеса возможны, но совмещение выборов в местные советы с референдумом маловероятно. Да и бюджет на референдум посолиднее будет.

Это означает, что боязно расшевелить народный «муравейник» референдумом. Понятно, что о досрочных выборах президента и речи нет.

Но тогда с конституционной реформой – незадача. Ну, одобрит что-то в феврале Всебелорусское народное собрание. А дальше-то что?
 
Нет, конечно, закон об изменении и дополнении Конституции может быть принят и парламентом. Только вот Раздел ІV Конституции, в котором прописаны полномочия президента, парламента и правительства, может быть изменен только путем референдума.

А как же тогда с приданием конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию и передачей этому органу части президентских полномочий?

А еще это может означать, что во Дворце Независимости уверовали-таки в свою победу над протестом и решили изящно растянуть конституционную реформу этак на пятилетку. Как раз до следующих плановых выборов президента.

И, судя по всему, очень рассчитывают «обрадовать» Кремль: все, мол, ушло под снег, все успокоилось. Сами, мол, со всем разобрались.

Только вот снега-то почти нет… И уйти все может только в торфяники. Да-да, тот самый национальный пожар на торфяном болоте.
 
 
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"Только вот снега-то почти нет… И уйти все может только в торфяники. Да-да, тот самый национальный пожар на торфяном болоте".
 
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