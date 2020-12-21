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Цифра дня. «Массандра для президента»
21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Как это делается: правительство Крыма продало знаменитую «Массандру» за ₽5,3 млрд другу президента России Юрию Ковальчуку.
Фактически основанный князем Голицыным и занесённый в Книгу рекордов Гиннеса ялтинский винзавод ушёл за бесценок, отмечает
72
млн долларов
Примерно за столько продана «Массандра»
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Как это делается: правительство Крыма продало знаменитую «Массандру» за ₽5,3 млрд другу президента России Юрию Ковальчуку.
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