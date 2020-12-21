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В воскресенье милиция задержала в Минске более 100 человек
21.12.2020 09:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: onliner.by
Всего, по данным правозащитников, 20 декабря по всей стране задерживались 152 человека.
В списке задержанных в минувшее воскресенье, составленном центром «Весна 96», - 152 фамилии. Столичная милиция подтвердила, что только в Минске было задержано около 100 человек. Задержания отмечены, помимо столицы, в в Борисове, Солигорске, Гродно, Боровлянах, Смиловичах, Витебске и Новополоцке.
В списке правозащитников значится сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун.
Вчера, напомним, уличные акции проходили под общим названием «Марш народного трибунала». Учитывая опыт последнего времени, действия милиции по пресечению акций, люди собирались в разных районах, поэтом оценить численность акций не представляется возможным.
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Всего, по данным правозащитников, 20 декабря по всей стране задерживались 152 человека.
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