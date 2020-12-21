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Не в моде

21.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Не в моде

  • Алексей Мельников
  • 21.12.2020, 9:06
Не в моде

Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.

В порядке «пурги» или передавая мнение Путина, его пресс-секретарь Песков сообщил, что кандидатный препарат «Спутник V» представляет «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом. «На Западе в целом Россия не в моде».

Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.

От конкуренции отказались сами.

Нет запрета для того, чтобы подать документы для регистрации препарата «Спутник V» в Америке и Европе. Это – два огромных рынка.

Не подали.

Только «бой с тенью» ведут в пресс-релизах РФПИ, выступлениях Дмитриева, ярких заявления Гинцбурга о лайт-версии «Спутник V» (где провал выдается за достоинство) и так дальше.

Сделать препарат, прошедший полный цикл клинических испытаний, не смогли, организовать производство того, что сделали – не сумели. Со всей своей промышленностью, «заместившей импорт».

С чем конкурировать вакцинам, созданным в Америке, Европе и Китае? Что предложить огромным рынкам? Например, Европейскому союзу, который проводит политику закупок у разных производителей?

Будь «Спутник V» должным образом (по лучшим мировым образцам) испытан, была бы возможность произвести сотни миллионов вакцин – можно было постараться зарегистрировать препарат в Америке и Европе.

История с продвижением препарата «Спутник V» — не вопрос «моды», это – вечная тема путинских «эффективных менеджеров», — история обмана, отсталости, слабости и некомпетентности.

Алексей Мельников, Telegram

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Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.
 
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