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Не в моде
Источник материала: Хартия'97
Не в моде
Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.
В порядке «пурги» или передавая мнение Путина, его пресс-секретарь Песков сообщил, что кандидатный препарат «Спутник V» представляет «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом. «На Западе в целом Россия не в моде».
Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.
От конкуренции отказались сами.
Нет запрета для того, чтобы подать документы для регистрации препарата «Спутник V» в Америке и Европе. Это – два огромных рынка.
Не подали.
Только «бой с тенью» ведут в пресс-релизах РФПИ, выступлениях Дмитриева, ярких заявления Гинцбурга о лайт-версии «Спутник V» (где провал выдается за достоинство) и так дальше.
Сделать препарат, прошедший полный цикл клинических испытаний, не смогли, организовать производство того, что сделали – не сумели. Со всей своей промышленностью, «заместившей импорт».
С чем конкурировать вакцинам, созданным в Америке, Европе и Китае? Что предложить огромным рынкам? Например, Европейскому союзу, который проводит политику закупок у разных производителей?
Будь «Спутник V» должным образом (по лучшим мировым образцам) испытан, была бы возможность произвести сотни миллионов вакцин – можно было постараться зарегистрировать препарат в Америке и Европе.
История с продвижением препарата «Спутник V» — не вопрос «моды», это – вечная тема путинских «эффективных менеджеров», — история обмана, отсталости, слабости и некомпетентности.
Алексей Мельников,
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Если руки кривые, то сосед в этом не виноват.
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