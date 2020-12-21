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Юпитер и Сатурн соединятся на небе впервые за 794 года

21.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Юпитер и Сатурн соединятся на небе впервые за 794 года

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  • 21.12.2020, 9:04
Юпитер и Сатурн соединятся на небе впервые за 794 года

В последний раз аналогичное сближение планет произошло 4 марта 1226 года.

Вечером 21 декабря на небе можно будет увидеть «великое соединение» самых больших планет Солнечной системы — Юпитера и Сатурна. С Земли это явление будет выглядеть как яркая двойная звезда. Расстояние между планетами при этом будет насчитывать 750 млн км, сообщает РБК.

В момент события яркость Юпитера будет составлять минус 1,9 звездной величины (безразмерная числовая характеристика яркости объекта по отношению к видимой площади), а Сатурна — плюс 0,8. В Минске планеты будут видны с 17:35 до 18:30. Они будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе.

Астрономы рекомендуют наблюдать за соединением в бинокль или телескоп. В бинокль, помимо самих планет, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Каллисто, Ио, Ганимед и Европу, а в телескоп удастся разглядеть кольца Сатурна.

В последний раз аналогичное сближение Сатурна и Юпитера произошло 4 марта 1226 года. Тогда расстояние между ними составило 3,5 уголовных минуты. В следующий раз это произойдет 15 марта 2080. Как и в этот раз, планеты будут разделять шесть угловых мнут.

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Теги: Минск
 
 
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В последний раз аналогичное сближение планет произошло 4 марта 1226 года.
 
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