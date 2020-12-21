Что делать, если кровоточат десны? Отвечаем на главные вопросы про гигиену полости рта в карточках

Источник материала: Tut.by

Заболевания пародонта, начинающиеся с воспаления и кровоточивости десен, представляют одну из наиболее сложных патологий в стоматологии как в Беларуси, так и за рубежом, занимая второе место после кариеса. Вместе с брендом «Асепта» разбираемся, как не допустить их развития, и при чем тут вредные привычки и плохие щетки.

Почему десны начинают кровоточить? Основной доказанной причиной является плохая гигиена полости рта и, как следствие, налет и камень на зубах. Они провоцируют воспалительные процессы на деснах — так называемый гингивит. Контрольные исследования, которые устанавливали связь налета и воспалительных процессов, говорят о том, что при отсутствии гигиены полости рта уже через трое суток появляются первые признаки воспаления десны, а через пять-семь дней — симптомы острого или хронического гингивита.

И что происходит во рту, когда десны кровоточат? Наш рот — не стерильное пространство, в нем обитает до 400 видов разных микробов. Даже после тщательной чистки, к зубам очень скоро начнут «прикрепляться» новые микробы из слюны, образуя так называемую микробную бляшку. А если где-то остались кусочки еды, то процесс усиливается. Первые 12 часов такая бляшка особенно опасна для эмали: в процессе жизнедеятельности микробы вырабатывают кислоту, которая ее растворяет. Если человек так и не почистит зубы или сделает это некачественно — в полости рта увеличится количество анаэробных микробов, которые развиваются в условиях отсутствия кислорода. И вот как раз они уже опасны для десен: вырабатываемые ими ферменты, эндотоксины и экзотоксины повреждают ткани десны. Пытаясь обезвредить эти ферменты и защитить нас от них, организм усиливает выработку иммунных клеток в крови. Как следствие, сосуды в конкретном месте резко расширяются, десна отекает, развивается кровоточивость.

Какие симптомы могут указывать на скорое воспаление? Обычно об этом говорит желтовато-коричневый, серый налет. Зубы становятся желтее, более пигментированными. Еще подсказка — запах изо рта. Он может проявляться и по другим причинам: например, если у человека имеются проблемы с внутренними органами — печенью, желудком. Исключить из диагноза именно вопрос с зубами поможет стоматолог.

Чищу зубы хорошо, а десны все равно кровоточат — что не так? Есть и другие факторы, которые предрасполагают к воспалениям. Например, особенности прикуса, скученность зубов: их гораздо сложнее чистить, они испытывают разную нагрузку. В «перегруженных» зубах, как следствие, меньше иммунных сил. Некачественные коронки, протезы и пломбы также могут травмировать десны. Обычно достаточно отшлифовать их или поменять конструкции, чтобы проблема решилась. Влияет на процесс и анатомическое строение уздечек верхней и нижней губы: если они очень короткие, то будут как бы вплетаться в сосочки десны. Во время приема пищи уздечка будет натягиваться вместе с десной, нарушая кровоснабжение в той области. Нельзя исключать из внимания и общее состояние организма. Повышенная кровоточивость наблюдается у пациентов с нестабильным гормональным фоном — например, у беременных женщин. У тех, кто болеет сахарным диабетом или имеет заболевания крови типа гемофилии. В зоне риска также все, у кого снижен иммунитет. Даже на фоне ОРВИ и других вирусных инфекций, когда ухудшается общее состояние слизистой, повышается вязкость слюны, может воспалиться не только горло, но и десны. Кроме того, сосуды становятся более ломкими при нехватке витаминов — в частности, витамина С.

А жесткость щетки может спровоцировать кровоточивость? Если чистить зубы неправильно — например, слишком сильно или неаккуратно, используя жесткую щетку и толстую нить, то можно механически повредить десны. Бывают случаи, когда их травмируют даже косточками от рыбы, вилкой или слишком горячей жидкостью. Кроме того, ткани могут откликаться воспалением на определенные химические составы паст и ополаскивателей. Важно понимать: если это механическое повреждение, кровь будет идти в одном конкретном месте. И вы, скорее всего, догадаетесь, в чем именно дело. В любом случае нелишним будет проконсультироваться у стоматолога: он укажет на ошибки в чистке зубов и поможет подобрать правильные гаджеты для гигиены полости рта.

Как быстрее остановить кровь в домашних условиях? Можно прополоскать рот настоем из календулы, ромашки, антисептиком местного применения. Хорошо также обеззараживают специальные гели, бальзамы вроде «Асепта» . Последний помогает устранить болезнетворную микрофлору и способствует снятию воспаления. Плюс бальзама в том, что он долго держится на поверхности десен, благодаря адгезивной основе. Двухразовое использование в течение пяти-семи дней поможет быстрее заживить десну и привести все в норму.

Что насчет вредных привычек? Как и для всей полости рта, для десен вредно курение — оно усиливает образование налета и затрудняет кровоснабжение. Кроме того, кровоточивость может настичь любителей сладкого — в частности, клейких конфет типа ирисок, печенья, которое легко застревает в зубах. Общая рекомендация от стоматологов по питанию следующая: делать между приемами пищи достаточные перерывы. Если хочется сладкого, то лучше есть десерт сразу после основного блюда. Так слюна в процессе самоочищения рта успеет вымыть лишние остатки пищи.

Если десны кровоточат, жди выпадения зубов? Обычно кровоточивость — это начальная стадия заболевания десен. Чаще всего достаточно убрать зубной налет, камень, и проблема решится. Одна из главных ошибок людей — специально обходить воспаленное место, стараясь минимально задевать его даже щеткой. Охранительная тактика тут неправильная: так зубы еще больше покроются налетом, а кровоточивость усилится. Если не устранить гингивит, заболевание десен может прогрессировать в пародонтоз, или маргинальный периодонтит. Начинается все с отечности десен, они краснеют, позднее постепенно разрушается зубодесневое прикрепление — так называемая периодонтальная связка между зубом и десной. Рано или поздно там образуется «карман», зуб начинает шататься и, в конце концов, просто выпадает. Если процесс распространился на все зубы, то все они могут выпасть. Цена имплантации одной челюсти в платных клиниках может доходить до десяти тысяч рублей.

Что делать, чтобы кровоточивость не беспокоила никогда? В первую очередь, качественно и регулярно чистить зубы. Минимум раз в полгода посещать стоматолога. Как отмечают специалисты, белорусы, особенно мужчины, все еще предпочитают обращаться за помощью, когда проблема запущена, а боль терпеть уже невозможно. Но гораздо проще работать с любой болезнью на начальной стадии.

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