Покупаем подержанное авто: на что обратить внимание в салоне и ходовой части?

Источник материала: Tut.by

Итак, вы решили купить машину с пробегом. Прежде чем заплатить деньги и сесть за руль, не поленитесь и тщательно осмотрите будущее средство передвижения. Вместе с автосалоном «АВТОДОМ» мы уже выпускали пошаговую инструкцию по проверке кузова. В этом материале уделим внимание не менее важным составляющим — салону и ходовой части.

«Неаккуратный салон может оттолкнуть от покупки»

Если кузов формирует первое впечатление о машине, то салон, безусловно, второе. Вряд ли найдется покупатель, который после открытия двери будет равнодушен к обнаруженным грязным сиденьям, «жирным» кнопкам, неприятному запаху и валяющемуся на полу пеплу.

— Кузов — это 60% принятия решения о покупке, а состояние салона тянет на 40%. Все же внутри водитель будет находиться большую часть времени, и то, насколько комфортно он ощущает себя за рулем, очень важно. Эстетика дает много эмоций: если я отдаю деньги, я должен сидеть в салоне и кайфовать, ничто не должно раздражать меня. Даже если человеку понравится кузов, техническая составляющая, неаккуратный салон может полностью оттолкнуть его от покупки, — комментирует руководитель отдела продаж автосалона «АВТОДОМ» Игорь Пирович.





Есть педантичные автовладельцы, которые после каждой поездки вытряхивают коврики. Однако, по наблюдениям эксперта, 80% белорусов относятся к авто всего лишь как к средству передвижения и особо не переживют насчет чистоты внутри.

— Нам пригоняли, например, Volkswagen Passat B7, в котором клиент постоянно возил огромную собаку. Она ползала по всему салону, погрызла потолок. Машина была в слое шерсти и грязи, — вспоминает специалист. — Или стоял в автосалоне Fiat Bravo, хозяин которого, видимо, очень любил ездить с открытыми окнами. Как результат — слой пыли и песка на сиденьях, дверях. Под грязью даже не было видно стрелок тахометра. И если мы как посредник после заключения договора с предпродажной подготовкой проведем химчистку салона, то при покупке машины с рук, скорее всего, продавец вкладываться в это не будет.

«В салоне нужно поискать следы плесени»

В салоне Игорь Пирович рекомендует сразу обратить внимание на сиденье и руль. Безусловно, в случае с кожей или кожзамом в процессе эксплуатации не избежать потертостей. Но если там есть прожженные сигаретами участки, большие дырки — это уже повод поторговаться.





— Садитесь за руль и смотрите, что конкретно вам в салоне не нравится, — рекомендует специалист. — Белый потолок должен оставаться белым. Стойки — без следов от курения. Обратите внимание на панель: если в машине перевозили крупногабаритный груз, там будет много царапин. Их же могли оставить на алюминиевых вставках часы бывшего владельца. Проверьте состояние кулисы и всех кнопок — насколько там износилось резиновое покрытие, не западают ли они.

Важный момент, на который далеко не все обращают внимание — наличие следов плесени. Она может появиться из-за подтопления или в результате плохой сушки после химчистки. Чтобы проверить наличие плесени, поднимите коврики — под ними должно быть сухо. Плесень также может «прятаться» на ремнях безопасности: обязательно вытяните их и проверьте. Собеседник отмечает, что встречал пару авто, в которых весь салон был покрыт плесенью.

После осмотра салона Игорь Пирович рекомендует обязательно заглянуть в багажник, тоже проверив его чистоту и целостность.





Обязательно уделите время подкапотному пространству:

— Вооружитесь фонариком и просветите мотор со всех углов. Посмотрите, не текут ли масло и технические жидкости. Вся система должна быть герметична.

Во время осмотра также стоит остановиться у тормозных дисков: при сильном износе можно попросить у продавца сбросить до 500 рублей на их замену. После этого можно снова садиться за руль и проверять машину уже в действии.





«Дороже всего ремонтировать мотор, коробку передач и систему климат-контроля»

Для начала заведите мотор. Если для запуска пришлось приложить слишком много усилий, это может говорить об износе стартера или АКБ — автомобильной аккумуляторной кислотной батареи.

Также обратите внимание на панель с контрольными лампочками. Почти все современные машины имеют бортовой компьютер. Его сигналы показывают, какие неисправности есть в автомобиле прямо сейчас. Любые предупреждения, горящие значки Check engine, AirBag и другие лампочки могут заранее уведомить вас о неполадках. Только если ничего не вызывает опасения, выезжайте на дорогу.



Специалисты автосалона «АВТОДОМ» помогут вам проверить машину в действии

— Контролируйте, как машина трогается, комфортно ли крутится руль, — рекомендует эксперт. — В спокойном режиме прощелкайте все передачи. При торможении не должно быть никакой вибрации от тормозных дисков на кузов авто, оно должно быть плавным. В ином случае вас, скорее всего, ожидает замена дисков или тормозных колодок. Не должны также гудеть подшипники колес: вы можете слышать шум от дороги, резины, не более того. Любой посторонний гул — повод для смущения: возможно, понадобится замена подшипников, резины или вообще редуктора.

Одними из самых дорогих частей для замены наряду с мотором и коробкой передач являются система климат-контроля, кондиционер. Именно поэтому обязательно стоит проверить их исправность.

— Например, в Mercedes, в котором мы находимся, моргает кнопка AC, которая отвечает за кондиционирование. И хорошо если это решится только заправкой фреона, которая потянет примерно на 100 рублей. Но замена компрессора, радиатора может вылиться в ремонт стоимостью до двух тысяч рублей.

В целом обычному потребителю без инженерного образования полностью разобраться в сложном техническом устройстве машины непросто. Поэтому после самостоятельного визуального осмотра, составления полного впечатления от машины как снаружи, так и внутри, стоит отправиться на СТО. Там уже специалисты составят объективный чек-лист всех недочетов, которые в том числе можно использовать как аргумент для торга, если на авто установили завышенную относительно рынка цену.

— Диагностика обойдется вам рублей в 100 — абсолютно не стоит экономить на ней при покупке машины. Я встречал людей, которые доверялись исключительно своему чутью и потом разочаровывались в приобретенном авто. Есть и обратная сторона медали: некоторые клиенты готовы тратить до тысячи рублей на СТО, перебирая одну машину за другой, — рассказывает Игорь Пирович.

«Вашу законную машину может отобрать банк»

Даже если вас устроили кузов, салон, ходовая часть, а на СТО уверили, что машина в отличном состоянии, это тоже еще не все. Покупая машину с рук, важно быть очень осторожным. Иногда можно нарваться на транспорт, который уже давно под залогом, например у российского банка. Обязательно «пробивайте» VIN-номера, чтобы исключить такую угрозу, и, не будучи уверенным в «чистоте» машины, лучше откажитесь от сделки.

— В нашей стране тоже есть свой нюанс. Банки выдают льготные кредиты на покупку нового авто. Кредит дается, например, на десять лет, и до момента его выплаты машина находится под залогом. Некоторые люди вносят первоначальный минимальный взнос, а потом быстро перепродают авто. Хорошо, если они выплатят кредит до конца, в ином случае авто как собственность банка отберут уже у нового владельца. А он-то совсем не в курсе всей этой схемы! В «АВТОДОМЕ» мы как посредники между продавцом и покупателем подобные юридические моменты контролируем. Прежде чем выставить на продажу авто, проверяем его на залоги, угоны и прочие моменты, которые могут препятствовать полноправному владению в будущем.





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