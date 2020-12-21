Участники автопробега посетили Дворец Независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошел традиционный патриотический автопробег. Сегодня маршрут был проложен по улицам столицы. А конечной остановкой стала рабочая резиденция президента Дворец Независимости, передает телеканал «МИР 24».



Несколько десятков активистов впервые побывали в этом месте. Желающих было больше. Но из-за пандемии количество гостей пришлось ограничить. Сегодня Дворец Независимости посетили две группы. Остальным пообещали, что будут рады принять в любое время. На память у них останется множество необычных фотографий: например, из зала, где в 2015-м году заседала «нормандская четверка».

«Это удивительно. Мы даже не могли поверить, что будет такая возможность – попасть в такое значимое здание для всего нашего государства. Очень приятно и почетно находиться здесь», – сказала участница автопробега Наталья Лединская.

«У нас каждые выходные – особенные дни. Участвуем постоянно. Каждые выходные ездим. Для чего мы это делаем? Для сохранения единой Беларуси», – отметила Юлия Игначкова.