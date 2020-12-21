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Участники автопробега посетили Дворец Независимости в Минске
21.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошел традиционный патриотический автопробег. Сегодня маршрут был проложен по улицам столицы. А конечной остановкой стала рабочая резиденция президента Дворец Независимости, передает телеканал «МИР 24».
«Это удивительно. Мы даже не могли поверить, что будет такая возможность – попасть в такое значимое здание для всего нашего государства. Очень приятно и почетно находиться здесь», – сказала участница автопробега Наталья Лединская.
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Несколько десятков активистов впервые побывали в этом месте. Желающих было больше. Но из-за пандемии количество гостей пришлось ограничить.
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