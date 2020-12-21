Прогноз по валютам: что будет с долларом в конце декабря?

– На прошлой неделе происходило укрепление белорусского рубля. Эти изменения были прогнозируемы, и об этом я говорил неделю назад.





За прошлую неделю доллар США на внутреннем белорусском рынке подешевел на 1,5%, евро – на 0,12%, а российский рубль – на 1,37%. Если говорить о годовых изменениях, то они таковы: доллар вырос на 20%, евро – на 30%, а российский рубль с начала года остался практически неизменным – подорожав на 0,54%.





Минимумы для доллара

– Думаю, уже можно подводить общие итоги года, так как торги на рынках в преддверии католического Рождества на этой неделе пройдут в усеченном, 4-дневном формате, а на следующей неделе наступит Новый год, и она также будет короткой. И вряд ли за это время произойдут все те изменения, о которых я говорил ранее в своих прогнозах.





Одним из главных внешних факторов последних двух месяцев, который был «задействован» и на прошедшей неделе, явилось в этом году снижение курса доллара по отношению к другим валютам.





В итоге американская валюта опустилась до минимумов с апреля 2018 года.

Доллар ушел вниз на мировых рынках по ряду причин. Во-первых, это решение Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка страны, которая в среду, 16 декабря, оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений – на минимальном уровне 0-0,25%.





Во-вторых, это решение Европейского Центробанка 10 декабря, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, как и ожидало большинство экспертов. На такой отметке эта ставка находится с марта 2016 года.





В-третьих, завершение выборного процесса в США, когда 14 декабря коллегия выборщиков подтвердила полномочия господина Байдена.





В-четвертых, ожидание роста мировой экономики на фоне разворачивающегося по миру масштабного процесса вакцинации. В США и Великобритании он уже идет, а на неделе, 22 декабря, стартует во всех странах Евросоюза.





Вакцина готова – в тех или иных объемах завезена в места вакцинации, и весь мир потихоньку начинает освобождаться от эпидемии. Процесс этот не быстрый, но то, что он пошел, рождает оптимизм и подогревает интерес инвесторов к валютам развивающихся стран. Отсюда и просадка доллара.





Последним фактором я бы назвал то, что слабый доллар только на руку экономике США. Посему я не думаю, что за океаном будут предпринимать усилия для того, чтобы вернуть доллар на прежние позиции.





Сейчас пара евро/доллар торгуется на отметке 1,2250 плюс-минус 190 пунктов – это очень хороший результат для нца года, который был ожидаем.





Рубли нужнее

– Что касается внутренних факторов, которые подогревают интерес к белорусскому рублю, то основное, о чем я достаточно громко говорил в сентябре-октябре, начинает срабатывать сейчас. Когда в августе доллар вырос до рекордных (или антирекордных – с какой стороны смотреть) величин, спрос на валюту был огромен, и был обусловлен негативными ожиданиями, которые не претворились в жизнь. Нацбанк ситуацию стабилизировал, и все те юрлица, что закупались долларом тогда, вынуждены его продавать. В том числе и потому, что есть дефицит белорусских рублей. А конец года – это массированные траты – компании закрывают все свои финансовые обязательства.





И я полагаю, что на этой неделе совершенно точно у доллара нет оснований для роста. И не будет удивительным, если курс, который был установлен Национальным банком на 21 декабря (2,5068), на этой неделе просядет ниже психологической отметки в 2,50.





Я не удивлюсь, если доллар будет стоить 2,4930-2,4950.





Что касается евро, то он будет торговаться на БВФБ в зависимости от того, каковой будет ситуация на внешних рынках.





По моему мнению евро (который по Нацбанку на понедельник стоит 3,0713) будет торговаться в диапазоне 3,07-3,08 рубля.





Хотя вполне вероятно то, что максимумы к доллару, которых достигла европейская валюта, ими и останутся, и пойдет небольшой откат: 1,2250 – это хороший курс для фиксации длинных позиций, и возможен откат к 1,2180 к доллару. Что касается дальнейшего движения, то открывается горизонт к отметке 1,25 – для пары 25 пунктов – это относительно немного и за месяц она может закрепиться на этой отметке.





Интересы экспортеров поддержат российскую валюту

– Если говорить о российском рубле, который к концу прошедшей недели остановился на отметке 3,4164, то тут мощным фактором, влияющим на курс этой валюты, является интерес наших экспортеров.





Считаю, что перед католическим Рождеством курс будет «ходить» в районе 3,41-3,44 белорусских рублей за 100 российских.





На минувшей неделе доллар на московской бирже опускался ниже 73 рублей (до 72,66), но потом отскочил. Существенное укрепление российской валюты по отношению американской менее вероятно ее ощутимого ослабления. Так как колебания белорусского рубля к российскому более существенны – обе валюты волатильны, если их сравнивать с долларом и евро, то и диапазон, в котором вероятно будет находиться наша валюта по отношению к «союзной», чуть шире.





Но вряд ли российский рубль снизится (при любых обстоятельствах) ниже 3,40 – интересы экспортеров поддерживают российскую валюту – чем она крепче, тем для них лучше.