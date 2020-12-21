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С сегодняшнего дня Беларусь закрыла границы на выезд
Источник материала: Партизан
С 21 декабря Беларусь закрыла для своих граждан наземные границы. Покинуть страну можно только через аэропорт — такие правила действуют как для белорусов, так и для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране.
Попасть в Беларусь как граждане страны, так и иностранцы с видом на жительство могут и через наземные пункты пропуска. А иностранцы и лица без гражданства, не имеющие вида на жительство, — только через Национальный аэропорт Минск, передает
Выехать из Беларуси через наземные пункты пропуска можно только по рабочей визе или для получения образования. Причину выезда нужно подтвердить документально.
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Официальной причиной закрытия границ называется борьба с распространением COVID-19. Судя по тому, что власти запретили белорусам покидать страну, они считают, что у нас находится главный очаг заболевания, который нужно локализовать.
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С 21 декабря Беларусь закрыла для своих граждан наземные границы. Покинуть страну можно только через аэропорт — такие правила действуют как для белорусов, так и для...
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