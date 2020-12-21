МВД создало базу протестующих





















Такое решение в министерстве приняли «после событий 9 августа».





Заносят в базу не только задержанных, но идентифицированных лиц. Как пример Купченя привел ситуацию, когда демонстранта из одного города задержали в другом, проверили по базе — и осудили за повторное участие.





Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко назвал это "огромным толчком, можно сказать, рывком".



