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МВД создало базу протестующих
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел создало базу участников несанкционированных акций, сообщил на
Такое решение в министерстве приняли «после событий 9 августа».
Заносят в базу не только задержанных, но идентифицированных лиц. Как пример Купченя привел ситуацию, когда демонстранта из одного города задержали в другом, проверили по базе — и осудили за повторное участие.
Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко назвал это "огромным толчком, можно сказать, рывком".
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Министерство внутренних дел создало базу участников несанкционированных акций, сообщил на Беларусь-1 начальник управления охраны правопорядка и профилактики...
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