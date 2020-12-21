Мораторий на повышение арендной платы для бизнеса планируется продлить в Беларуси

"Планируем продлить 143-й указ, в том числе предоставить возможность рассрочек, которые были предоставлены, и на следующий год, в том числе возможность по арендным платежам. Мы планируем продлить мораторий на повышение арендной платы. Думаю, это будет существенно для нашего бизнеса, кто арендует площади для своих компаний", - сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканалав воскресенье.