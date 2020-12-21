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Праздник к нам приходит. Биткоин ненадолго поднялся выше $24 тысяч
Источник материала: Onliner
Накануне биткоин ненадолго подорожал и стоил больше $24 тыс. за единицу. Если тенденция продолжится, к новому году популярная криптовалюта может закрепиться выше этого курса. Некоторые эксперты
В то же время высказывается мнение, что бросаться в омут с головой и закупать криптовалюту не стоит: инвестиции в биткоин и ему подобные виртуальные деньги сопряжены с огромным риском. Подобное
Аналогичные предостережения звучат постоянно после того, как криптовалюты превратились из малоизвестного феномена в распространенный. Кстати, Илон Маск рассматривает теоретическую возможность перевести часть средств его компаний в криптовалюты.
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Накануне биткоин ненадолго подорожал и стоил больше $24 тыс. за единицу. Если тенденция продолжится, к новому году популярная криптовалюта может закрепиться выше...
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