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Праздник к нам приходит. Биткоин ненадолго поднялся выше $24 тысяч

21.12.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне биткоин ненадолго подорожал и стоил больше $24 тыс. за единицу. Если тенденция продолжится, к новому году популярная криптовалюта может закрепиться выше этого курса. Некоторые эксперты считают, что пандемия постепенно приводит к тотальной цифровизации всего, а криптовалюта как нельзя лучше отвечает веяниям цифрового будущего.

В то же время высказывается мнение, что бросаться в омут с головой и закупать криптовалюту не стоит: инвестиции в биткоин и ему подобные виртуальные деньги сопряжены с огромным риском. Подобное озвучил, например, глава Coinbase Брайан Армстронг.

Аналогичные предостережения звучат постоянно после того, как криптовалюты превратились из малоизвестного феномена в распространенный. Кстати, Илон Маск рассматривает теоретическую возможность перевести часть средств его компаний в криптовалюты.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Накануне биткоин ненадолго подорожал и стоил больше $24 тыс. за единицу. Если тенденция продолжится, к новому году популярная криптовалюта может закрепиться выше...
 
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