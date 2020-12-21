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Все жители Земли смогут 21 декабря увидеть редчайшее астрономическое событие

21.12.2020 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фактически все жители Земли смогут 21 декабря увидеть редчайшее астрономическое событие — соединение Сатурна и Юпитера, — используя простой бинокль или даже без него. Об этом ТАСС сообщила профессор «Сколтеха» Татьяна Подладчикова.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Mike Salway / dunlap.utoronto.ca

«Понаблюдать это удивительное астрономическое явление смогут все жители Земли после захода Солнца невооруженным глазом. Главное, чтобы была ясная и безоблачная погода, и чем темнее будет небо, тем лучше будет видно. Поскольку планеты будут находиться очень низко над линией горизонта в юго-западной части неба, лучше взобраться на холм в месте, где горизонт свободен от высоких застроек и деревьев», — отметила профессор.

Так называемое соединение Сатурна и Юпитера представляет собой редкое астрономическое явление, во время которого оба газовых гиганта расположены максимально близко друг к другу на небесной сфере. Из-за особенностей их движения по орбите наблюдателям на Земле кажется, что планеты так близко подходят друг к другу, что почти сливаются в единый объект, несмотря на то, что удалены друг от друга на сотни миллионов километров.

Подобные встречи Сатурна и Юпитера, как объясняет Подладчикова, происходят каждые два десятка лет, однако в понедельник любителей астрономии ожидает действительно уникальное событие, ближайший аналог которого произошел в 1226 году.

Астрономическое событие тысячелетия

«В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, Юпитер и Сатурн максимально сильно приблизятся друг к другу и визуально сольются в одну двойную планету. С Земли это расстояние будет составлять всего лишь десятую часть градуса, что примерно равно толщине монеты. Еще меньшее расстояние между планетами последний раз наблюдалось 800 лет назад», — объясняет астроном.

В отличие от других астрономических событий, наблюдениям за которыми часто мешает световое загрязнение неба, Юпитер и Сатурн будут настолько яркими, что их можно будет увидеть во время ночи в любом регионе планеты. Как отмечает профессор, простейшие любительские телескопы и мощные бинокли позволят любителям астрономии не только детально рассмотреть планеты-гиганты, но и увидеть часть их спутников и кольца Сатурна.

Для поисков той точки, где будут находиться Сатурн и Юпитер, ученые рекомендуют найти в созвездии Козерога две необычных звезды, Дабих и Альгеди, расположенные рядом на небосводе и состоящие из двух и трех светил. Планеты-гиганты будут находиться чуть ниже и правее их и будут гораздо ярче, чем эти звезды, что позволит легко локализовать их.

Процесс сближения планет, по словам Подладчиковой, уже фактически начался — сейчас Юпитер и Сатурн находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, какое занимает Луна на ночном небе. В таком состоянии планеты пробудут около пяти дней, что позволит любителям астрономии увидеть соединение даже в том случае, если в понедельник этому помешает плохая погода.

В Московском планетарии также отметили уникальность события: «Сближение Юпитера и Сатурна на небе Земли происходит раз почти в 20 лет, и последний раз они сближались в конце мая 2000 года. Но такое близкое соединение, когда планеты буквально сливаются в одно светило и их разделяют всего несколько угловых минут, бывает очень редко. В следующий раз близкое соединение Юпитера и Сатурна произойдет 15 марта 2080 года».

Астрономы называют соединение двух планет «звездой солнцестояния» в связи с тем, что 21 декабря — день зимнего солнцестояния. Световой день в средних широтах в понедельник будет самым коротким и составит всего лишь семь часов. Следовательно, протяженность ночи после наступления сумерек и до рассвета 22 декабря будет самой длинной в году.

 
 
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Редчайшее астрономическое явление можно будет наблюдать невооруженным глазом, отметили ученые.
 
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