В Лунинецком районе Volkswagen переехал мужчину

Источник материала: Tut.by

Легковушка смертельно травмировала мужчину в Лунинецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 18 декабря, около 20.00, в агрогородке Любань. Здесь 52-летний водитель Volkswagen наехала на 44-летнего мужчину, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. В ГАИ отметили, что на его куртке была световозвращающая полоса.