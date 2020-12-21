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В Лунинецком районе Volkswagen переехал мужчину

21.12.2020 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка смертельно травмировала мужчину в Лунинецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 18 декабря, около 20.00, в агрогородке Любань. Здесь 52-летний водитель Volkswagen наехала на 44-летнего мужчину, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. В ГАИ отметили, что на его куртке была световозвращающая полоса.

 
 
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Происшествие случилось 18 декабря, около 20.00, в агрогородке Любань.
 
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