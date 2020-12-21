|
В Лунинецком районе Volkswagen переехал мужчину
Источник материала: Tut.by
Легковушка смертельно травмировала мужчину в Лунинецком районе. Об этом
Происшествие случилось 18 декабря, около 20.00, в агрогородке Любань. Здесь 52-летний водитель Volkswagen наехала на 44-летнего мужчину, который, по предварительной информации, лежал на проезжей части.
В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где через несколько часов умер. В ГАИ отметили, что на его куртке была световозвращающая полоса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 18 декабря, около 20.00, в агрогородке Любань.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)