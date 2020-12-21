В Великобритании обнаружен более заразный штамм COVID-19. Введен самый высокий уровень угрозы

Источник материала: ОНТ

COVID-19 не отступает. В мире уже заболели почти 77 миллионов человек. По странам в тройке лидеров по-прежнему – США, Бразилия и Индия.

Страны Европы одна за другой вводят всё более жёсткие ограничения и отгораживаются друг от друга. В Великобритании обнаружен новый более заразный штамм. О прекращении авиа и железнодорожного сообщения со страной уже заявили Нидерланды, Бельгия, Австрия. Ещё несколько стран обсуждают аналогичные меры. Почти во всех юго-западных районах Англии, включая Лондон, введен самый высокий – четвертый – уровень угрозы. Отменены ранее обещанные властями послабления в рождественский период. Закрылись все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Вместо прежнего правила шести человек, сейчас встречаться на улице можно только по двое при соблюдении социальной дистанции. Некоторые жители массово бросились покидать Лондон, чтобы успеть до полуночи воскресенья добраться до родственников. Те, которые не захотели уезжать, поспешили в торговые центры до их закрытия за рождественскими подарками. В результате образовались огромные толпы. Многие же отправилась протестовать на Парламентскую площадь. Митинг перешел в потасовки с полицией.

Ужесточила ограничения и Италия. Страна вводит «красный» режим. С сегодняшнего дня жителям разрешается выходить из дома только раз в день, чтобы посетить друзей или родственников. Новые правила также запрещают передвижение между регионами Италии.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram