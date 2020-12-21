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Свободная экономическая зона «Гродноинвест» расширила географию экспорта до 60 стран

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Свободная экономическая зона «Гродноинвест» расширила географию экспорта до 60 стран

Новые резиденты и экспорт в 60 стран мира! В свободной экономической зоне «Гродноинвест» подвели итоги года.

Среди резидентов пополнение – три компании в сфере деревообработки и производства электроэнергии. На заключительной стадии регистрации еще один претендент. Теперь действующих резидентов 75. Это ведущие отраслевые компании, которые формируют четверть всего промышленного производства и около 40 % экспорта товаров области. В этом году расширена и география экспорта. Среди новых направлений – Бангладеш, Зимбабве, Исландия, Перу, Сомали. Резиденты в основном экспортируют изделия из дерева, пластмасс и металлов, а также мебель, удобрения, продукты питания и сельхозпродукцию, текстиль, автокомпоненты.

«Гродноинвест» занимает лидирующие позиции среди свободных экономических зон республики.

 

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Новые резиденты и экспорт в 60 стран мира! В свободной экономической зоне «Гродноинвест» подвели итоги года. Среди резидентов пополнение – три компании в сфере...
 
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