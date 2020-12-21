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Больницы в трёх регионах Беларуси возвращаются в обычный режим работы

21.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Больницы в трёх регионах Беларуси возвращаются в обычный режим работы

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии заразилось 173 523 человека. Справились с болезнью почти 152 тысячи пациентов.

По словам министра здравоохранения, сейчас регистрируется пик пневмоний, который, по прогнозам, продержится еще полтора месяца. Но ситуация не критичная и позволяет некоторым больницам вернуться в обычный режим работы. На Витебщине сегодня прекращается оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 в хирургическом корпусе областного онкодиспансера. На Могилёвщине входит в обычный режим работы областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. На этой же недели возобновят лечение пациентов в некоторых отделениях Брестской областной клинической больницы.

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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии заразилось 173 523 человека. Справились с болезнью почти 152 тысячи пациентов. По...
 
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